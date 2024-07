Norma Piña pide a AMLO y Sheinbaum abrir diálogo sobre reforma judicial

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, abrir las puertas al diálogo para presentar propuestas sobre la reforma judicial, pues aseguró que la iniciativa presidencial para reforma al Poder Judicial no resuelve el problema de raíz y pone en riesgo la impartición de justicia.

Tras 14 encuentros nacionales realizados en los últimos cinco meses en todo el país, ayer la ministra presidenta de la Corte encabezó el último encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, donde hizo un llamado contundente a tener un diálogo que ponga en el centro las necesidades de las víctimas, que se centre en las necesidades de los usuarios del sistema de justicia.

“La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz, por eso aprovecho esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum a sumarse a este diálogo plural, y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así como afecta la reforma, no sólo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país”, dijo desde el Centro Cultural Tlatelolco de la Ciudad de México.

La ministra Piña Hernández pidió al gobierno federal y al Legislativo no caer en la salida fácil ni empezar de cero como apuestas a una reforma judicial, pues advirtió que habrá un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país.

Incluso cuestionó la viabilidad de la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados, como lo propone la reforma del presidente López Obrador.

“Lo peor que le puede pasar a México es caer en la incertidumbre, la existencia de un Poder Judicial federal autónomo, independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto nos ha costado construir, si la reforma judicial se aprueba en sus términos ya no llegará la persona más capacitada, al puesto, no llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose, si no la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder que irónicamente es uno de los argumentos de esta reforma, es decir, se provocará lo que se intenta erradicar”, aseveró.