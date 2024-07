César Cravioto sobre elección de jueces: "hoy se necesita tener buenas palancas para tener acceso a esos cargos"

César Cravioto destacó que fue el séptimo diputado más votado del país El Heraldo de México

César Cravioto, diputado electo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), detalló que la reforma al Poder Judicial si va a salir y que será de gran ayuda para los abogados de este país en entrevista para Noticias de la Tarde con Lupita Juárez de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Explico que hay dos razones por las que es primordial ya que muchos abogados que hoy no tienen acceso a llegar a ser jueces magistrados o ministros van a tener posibilidades, argumentó que "hoy se necesita tener buenas palancas al interior del Poder Judicial para tener acceso a esos cargos" y agregó que otro beneficio de la reforma es que quienes litigan van a tener mucho más certeza de que los juicios no se van a alargar a 10 años, 15 años o hasta a 20 años y que ahorita no existe esa posibilidad.

César Cravioto asegura que en la actualidad los jueces y magistrados llegan por el voto de los legisladores no por su capacidad Foto: El Heraldo de México

César Cravioto: "Todo ese grupo de ministros que están en la Corte llegaron por su cercanía a regímenes anteriores"

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de que esta reforma hará que lleguen al Poder Judicial los más populares y no los más preparados, refutó que en la actualidad llegan por el voto de los legisladores no por su capacidad.

"Todo ese grupo de ministros que están en la Corte llegaron por su cercanía a regímenes anteriores", aseveró César Cravioto.

Y reconoció que los que llegaron recientemente llegaron por su cercanía al gobierno actual, "hoy no vota la gente vota los legisladores, no es lo mismo que se lo debas a la gente a que se lo debas a los legisladores" argumentó y sostuvo que los 4 ejes de la reforma ya no están a discusión "esos se votaron el 2 de julio", aseveró que con su voto la gente le dio luz verde a la reforma.

César Cravioto relató que hicieron campaña por la reforma y la gente se mostraba a favor, declaró que tocaba cuando realizó su campaña y que las población le manifestó su apoyo. Recordó que la ciudadanía tenía varias opciones y al final decidió darle la presidencia a Claudia Sheinbaum y también la mayoría en lo legislativo, subrayó que el mensaje era claro ya que no quieren que existan trabas para la Transformación.