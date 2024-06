¿Qué pasó en Avenida Juárez y Eje Central? Avientan cazuelas a policías

En más de cinco ocasiones comerciantes han bloqueado la avenida Juárez Paseo de la Reforma y Eje Central en la búsqueda de llegar a un acuerdo con autoridades para colocar sus puestos ambulantes en la Alameda Central, diversas restricciones los han castigado para trabajar en la zona y usar el espacio público es por ello que hoy se manifiestan.

Este viernes 21 de junio un grupo de mujeres mazahuas comenzaron el bloqueo en la Avenida Juárez frente a la Alameda colocando sus puestos de dulces, comida y agua que usualmente están a un lado del mural de Diego Rivera.

Con más de dos horas afectando esta zona los comerciantes ampliaron su bloqueo a eje central en donde no hay acceso para la zona centro por esta vía, José María Izazaga y Arcos de Belén.

Comerciantes y mujeres mazahuas colocan sus puestos en los puntos donde bloquean. Foto: Especial

Por la duración de esta protesta la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó a sus elementos en Eje Central para dispersar a los comerciantes, sin embargo ellos continúan con sus puestos bloqueando la vía y genernado tráfico en la zona centro.

¿Cuáles son las alternativas viales?

No se puede acceder por la zona de Eje Central 1 y Arcos de Belén, la secretaría de orientación vial indica que la calle Artículo 123 puede ser una opción para librar o evitar este bloqueo.

Viaducto Miguel Alemán

Hidalgo

"No violencia, no violencia", gritan los comerciantes a los policías debido a que intentan replegarlos distribuyéndose entre ellos. Las autoridades presuntamente sostuvieron un diálogo por la petición sin embargo no han llegado a ningún acuerdo.

Entre empujones y gritos los comerciantes intentan proteger su mercancía para que no sea decomisada.