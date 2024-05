Revelan video del niño que salió a buscar a su mamá y fue atropellado en calles de Naucalpan

A través de redes sociales se difundieron imágenes que muestran los últimos momentos con vida de un menor de tan solo 8 años de edad, quien fue localizado sin vida durante la madrugada del lunes 27 de mayo. El video, capturado por cámaras de seguridad, muestran al menor cruzando la calle previo a ser atropellado en inmediaciones del antiguo Toreo de Cuatro Caminos, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

El video fue compartido por el periodista de nota roja Carlos Jiménez, quien aseguró que el menor de edad salió de su domicilio con el objetivo de salir a buscar a su madre, pero en el trayecto cruzó una calle y fue embestido por un automovilista; tras el suceso, el homicida huyó de la escena y abandonó el cadáver del pequeño.

Niño salió a buscar a su madre y murió atropellado

Momentos más tarde, peatones que transitaban por la zona encontraron al pequeño tendido boca abajo sobre el pavimento, por lo que dieron aviso a las autoridades. Hasta la zona arribaron elementos de seguridad y paramédicos, quienes trataron de reanimar al menor de edad, sin embargo, ya no contaba con signos vitales. La escena quedó acordonada en espera de que sus seres queridos arribaran a recuperar sus restos.

De igual manera, otros internautas han asegurado que en el lugar fue posible escuchar al menor de edad gritando, pero esta información no ha sido confirmada por los testigos que presenciaron los hechos. Hasta ahora, se desconoce si los padres del niño identificaron el cuerpo, así como las razones por las que el pequeño se encontraba solo dentro de su domicilio; trascendió que al momento del accidente, el niño llevaba consigo las llaves de su domicilio y un teléfono celular.

Internautas piden que el caso no quede impune

A través de redes sociales, decenas de personas han exigido justicia para que el homicidio del menor no quede impune: "No entiendo como alguien puede atropellar a una persona y simplemente salir huyendo"; "Por la noble causa de buscar a su mamá que no llegaba"; "Todo mal, un niño solo y que no sabe cruzar la calle, un conductor que no sabe el límite de velocidad y que tal vez estaba distraído con el celular para no ver al peatón", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía del Estado de México de a conocer más información sobre el caso. Hasta ahora, se desconoce si hay personas detenidas por este hecho violento; también, se desconocen los motivos por los que los padres del niño lo dejaron solo, así como si los restos del menor ya fueron entregados a sus seres queridos.