Atropellan y abandonan a niño de 8 años en calles de Naucalpan

El cadáver de un niño, de tan solo 8 años de edad, fue localizado durante la madrugada de este lunes 27 de mayo. De acuerdo con el reporte de vecinos, el cuerpo estaba abandonado sobre la vialidad del antiguo Toreo de Cuatro Caminos, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Las primeras declaraciones sugieren que peatones, que transitaban por la zona, encontraron al pequeño tendido boca abajo sobre el pavimento, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Hasta la zona arribaron elementos de seguridad y paramédicos, quienes trataron de reanimar al menor de edad, sin embargo, el pequeño ya no contaba con signos vitales. Medios locales sugieren que el niño se encontraba solo en su vivienda, por lo que decidió salir a buscar a su madre, pero terminó siendo atropellado por un automovilista, quien tras el crimen escapó y abandonó el cuerpo del infante.

Niño supuestamente fue atropellado al salir a buscar a su madre

La zona quedó acordonada por elementos de seguridad. Foto: Archivo.

Hasta ahora, la Fiscalía del Estado de México no se ha pronunciado al respecto, pero medios locales asegura que la dependencia ya tiene conocimiento de los hechos y realiza una investigación para determinar lo que en realidad sucedió con el pequeño atropellado. La policía estatal tampoco ha brindado declaraciones sobre lo sucedido, únicamente, paramédicos del estado han comentado el menor perdió la vida como consecuencia de un atropellamiento.

Los datos sobre los padres del menor no se revelaron, por lo que se desconoce si ellos acudieron a identificar el cuerpo del menor, así como los motivos por los que el pequeño se encontraba solo en su domicilio. A través de redes sociales, decenas de internautas han condenado los hechos y piden que el crimen quede esclarecido, para dar con el paradero del automovilista que atropelló al niño y la localización de sus padres.

Piden justicia para niño atropellado en Naucalpan

Las autoridades acordonaron la zona. Foto: Pixabay.

Luego de que la noticia se volvió viral, decenas de internautas condenaron los hechos y exigieron que el caso no quede impune. "Yo pasé por ahí, solo había mirones y la policía, creo que ni la mamá había llegado"; "Pobre angelito, que pena esta situación ¿qué onda con la mamá y el que lo atropelló?"; "Que desalmado el que lo atropelló. ¿Por qué no llamar a una ambulancia?"; "Descuido y oportunidad. Así pasan los accidentes. Es triste por el niño, no sabemos si su familia lo descuida o lo debe dejar porque tiene que trabajar", fueron algunos de los comentarios en X, antes twitter.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía informe sobre nuevos detalles sobre el caso. Por ahora, no se sabe si hay personas detenidas por este hecho violento; actualmente, se desconocen los motivos por los que los padres del niño lo dejaron solo, así como si ya lo identificaron y recogieron sus restos.