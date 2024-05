Ciclista muere atropellado en Paseo de la Reforma, viajaba en una Ecobici

La tarde de este lunes 27 de mayo se reportó el atropellamiento de un ciclista sobre la avenida Paseo de la Reforma, por una unidad de transporte público de la ruta 114. Reportan que el cuerpo cayó sobre la banqueta por el impacto, la zona ya fue acordonada a la espera de que lleguen los peritos de la Secretaría de Justicia de la Ciudad de México.

Los primeros reportes de los hechos apuntan que la víctima viajaba a bordo de una ecobici y conducía sobre una ciclovía, cuando el conductor del transporte lo arrolló, quien ya fue detenido por elementos de la Policía de la Ciudad de México, para iniciar una carpeta de investigación por los hechos ocurridos.

Sigue leyendo:

VIDEO: ¿qué pasó en Periférico Norte hoy, lunes 27 de mayo?

Las autoridades comenzaron la búsqueda de la identidad del fallecido a partir de los datos de registro en la ecobici, aunque aún no se ha reconocido a la víctima, las indagaciones de los hechos ya comenzaron.

Ecobici es el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México que ha integrado a la bicicleta como parte esencial de la movilidad. Es un modo de transporte dirigido a los habitantes de la capital, de sus alrededores y a los turistas. Permite a los usuarios registrados tomar una bicicleta de cualquier cicloestación y devolverla en la más cercana a su destino en trayectos ilimitados de 45 minutos.

Estas son las precaucones viales para ciclistas

Revisa tu bicicletas y asegúrate de que tu bicicleta esté en buenas condiciones de funcionamiento. Revisa los frenos, los neumáticos, la cadena y las luces. Usa ropa reflectante, especialmente si vas a andar en bicicleta por la noche o en condiciones de poca visibilidad, así como casco. Al andar en bicicleta, obedece las leyes de tránsito respetando las señales de tráfico y cede el paso a los peatones.

Manténte visible con el uso de luces de tu bicicleta por la noche o en condiciones de poca visibilidad, usa las manos para indicar tus giros y paradas. Ten cuidado con los autos, presta atención a los autos que te rodean y ten cuidado al abrir las puertas. Evita las distracciones, no uses tu teléfono móvil ni escuches música con auriculares mientras andas en bicicleta, no olvides conducir a una velocidad segura y ten cuidado al tomar curvas o bajar pendientes.

Al dar vuelta o circular por una rotonda, reduce la velocidad, ten cuidado con los autos que vienen en sentido contrario, si hay peatones o autos en el cruce o rotonda, cede el paso. Al girar, asegúrate de que los autos que te rodean te hayan visto y te den paso. En las zonas peatonales, debes bajar de la bicicleta y caminar junto a ella. Ten cuidado con los peatones y cede el paso cuando sea necesario.

Consejos adicionales para ciclistas

Andar en grupo: Si puedes, anda en bicicleta con otras personas. Esto te hará más visible para los autos y te sentirás más seguro.

Toma un curso de seguridad vial: Hay muchos cursos de seguridad vial disponibles para ciclistas. Tomar un curso puede ayudarte a aprender a andar en bicicleta de forma segura y a evitar accidentes.

Andar en grupos puede darte más seguridad para andar en bicicleta en la calle

Créditos: Freepik

Sé consciente de tus alrededores: Siempre debes estar atento a lo que sucede a tu alrededor mientras andas en bicicleta. Esto te ayudará a evitar accidentes.

Recuerda: Andar en bicicleta puede ser una actividad divertida y saludable. Siguiendo estas precauciones, pueden ayudar a mantenerte seguro en la carretera.

LA