¡Tercera ola de calor! Estos son los estados con mayor escasez de hielo en México | MAPA

Además de los apagones y los golpes de calor, otro de los efectos que han tenido las altas temperaturas en México es la escasez de hielos en tiendas, supermercados y hasta cadenas como Oxxo. En esta nota te contamos cuáles han sido los estados de la República más afectados por esta situación.

Y es que la tercera ola de calor ha impactando con todo a lo largo del territorio nacional al grado de que, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), algunos estados del país han estado superando los 45 grados Celsius. Ante este panorama no olvides tomar tus precauciones.

Algunas tiendas han limitado la venta del producto. Créditos: Freepik/archivo.

Frente a la alta demanda —y por tanto, escasez del hielo— las tiendas Oxxo han optado por tomar algunas medidas que permitan garantizar en la medida de lo posible, el abasto de este producto en el momento en que sus clientes acudan a comprarlo en época de calor.

Una de ellas ha sido limitar la venta de hielo. De acuerdo con fotografías que circulan tanto en medios de comunicación como en redes sociales, se ha visto que la cadena comercial propiedad de Femsa ha reducido la venta a sólo tres bolsas de hielo por persona.

Sobre esto, fue la misma Femsa quien explicó que en épocas de altas temperaturas se suelen tomar este tipo de acciones con el objetivo de garantizar el abasto de sus productos a las y los consumidores.

“La venta de bolsas de hielo en cantidad limitada busca que un mayor número de personas pueda comprar este producto”, señaló la multinacional.

En los Oxxos sólo venden tres bolsas por persona.

@pablojair.

Tercera ola de calor: estos son los estados con más escasez de hielo en México

Ya sea porque no hay o porque se les limita su adquisición, diferentes usuarios en redes sociales han manifestado su molestia ante la escasez de hielo que la Ciudad de México (CDMX) está viviendo en medio de la tercera ola de calor, un fenómeno que la ha hecho superar los 30 grados Celsius.

Varios estados han reportado la escasez de hielo. Créditos: Freepik/archivo.

Lo anterior no causa sorpresa si se toma en cuenta que las mismas fábricas de hielo han reconocido la alta demanda del producto así como la preferencia que tienen para los pedidos que hacen las empresas. No obstante, hay que mencionar que la capital del país no es la única entidad afectada, ya que además de ella, entre las entidades con más reportes al respecto, se encuentran:

Campeche

Estado de México

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Oaxaca

Querétaro

Veracruz

San Luis Potosí

Yucatán

MAPA de estados con más escasez de hielo en México