Fofo Márquez podría pasar 40 años en la cárcel con esta estrategia legal

Edith Márquez, la mujer que presuntamente fue agredida por el influencer Adolfo “N”, mejor conocido como “Fofo” en redes sociales, reveló en una entrevista la estrategia legal que ha seguido su defensa para lograr obtener la máxima pena por tentativa de feminicidio.

A casi un mes de la detención de Adolfo “N”, que se llevó a cabo el pasado 4 de abril, por agredir a una mujer en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, la afectada relató de datos inéditos del proceso que ha llevado su defensa en una entrevista para un canal de youtube.

En la primera audiencia, la jueza de control del Poder Judicial del Estado de México (PJEDOMEX), encontró los elementos suficientes para vincular a proceso al Fofo, por lo que al momento, las audiencias intentan demostrar que fue un intento de feminicidio y no simples lesiones, como intenta decir la parte del acusado.

En caso de que se acredite que fue un tentativa de feminicidio, el creador de contenido podría pasar hasta 40 años, la pena máxima por este delito en Edomex.

La defensa de la parte demandante busca que a Adolfo “N” se le culpe de tentativa de feminicidio, sin embargo, la parte acusada busca reclasificar el delito a lesiones agravadas. Estas son algunas de las claves que la defensa ha seguido para darle la pena máxima al influencer.

Edith relata que al presentar su denuncia, tuvo acceso a dos vídeos:

“Cuando yo levanto mi denuncia, yo llego con dos videos, uno me lo dio una señora con un carro gris, fue la que lo paró (...) Le pedí a la Fiscalía que me proporcionaran el video del C4 y me decían que no porque era parte de lo que iban a integrar como pruebas, yo les decía que los quería hacer virales”.