Reportan intermitencia en el abasto de agua en Guadalajara tras fallas en los transformadores

Con intermitencia o algunas colonias que aún no reciben el agua potable, la sequía a la que se vio obligada gran parte de la población de la zona metropolitana de Guadalajara, ha comenzado a recibir agua potable.

"250 colonias, las afectadas, porque evidentemente no fue toda la ciudad. Como lo explicaba hace un momento, nuestro sistema de abasto a través de pozos, nuestro sistema de abasto de la presa Calderón, siguió funcionando con normalidad y también la operación del sistema antiguo de Atequiza de Chapala. En ese sentido, al día de hoy, ya están recuperadas al 100 por ciento, 155 colonias, 37 ya van al 80 por ciento y en las próximas horas, o sea, hoy mismo, estarán ya al 100 y 58, estimamos por la noche de hoy, madrugada, ya estarán también al 100 por ciento", explicó el mandatario jalisciense Enrique Alfaro.

En lo que respecta a los cuatro transformadores que provocaron las fallas en la planta de bombeo de agua Chapala-Guadalajara, dijo que en su administración no se habían presentado desperfectos similares y que espera que no se haga una constante, aunque justificó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sí estuvo colaborando para que se repararán de forma inmediata estos transformadores.

"Yo no quisiera hablar de un boicot, lo que digo es que es un asunto extraño, nunca había sucedido, nunca habíamos tenido un problema de este tipo en estos ya casi seis años de gobierno, sí causa extrañeza a mí y sobre todo me parece difícil de entender cómo durante tres días seguidos se iban tornando transformadores, pero vamos a investigarlo, no quisiera yo especular, simplemente diría que estamos concentrados, que un gran equipo de trabajo de SIAPA estuvo día y noche trabajando en el tema, que la Comisión Federal nos ayudó también y que entendemos las molestias por supuesto que esto generó, pero confiamos en que hoy ya quede resuelto el problema".