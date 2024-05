AMLO reconoce que debe haber cambios en el Congreso para que se aprueben sus reformas

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que es necesario que “cambien los vientos” en el Congreso de la Unión para lograr la aprobación las 20 iniciativas de reformas constitucionales que propuso el pasado 5 de febrero, pues criticó que la actual oposición en la Cámara de Diputados y el Senado le han bloqueado todo.

En la Mañanera de este martes, rechazó que Morena en el Legislativo no operó para aprobar sus reformas y justificó que “son los tiempos del Congreso y también los tiempos del Ejecutivo”.

Sigue leyendo:

AMLO responde a Xóchitl Gálvez: “hay piso parejo” frente a elecciones del 2 de junio

Llevamos 4 días sin problemas: AMLO asegura que no habrá apagones el 2 de junio

Rechazó que Morena no operó para la aprobación de reformas. Foto: Presidencia

"A mí me queda un mes para presentar iniciativas y para que la nueva legislatura resuelva sobre las iniciativas que presenté. O sea, hay tiempo. No quisieron posiblemente los legisladores porque es de dominio público, no creo que me vayan a castigar por lo que voy a decir, pero es de dominio público que los del bloque conservador no aprueban nada que nosotros propongamos, ninguna iniciativa de reforma, nada, es el personaje de Héctor Suárez: ‘no hay, no hay, no hay’.

“Entones, vamos a ver si cambian los vientos y ya piensan más en el interés general porque han rechazado leyes en beneficio del pueblo, como la ley eléctrica, los del bloque conservador y los del Poder Judicial”, dijo.

También resaltó que en su momento la actual oposición rechazó la ley eléctrica para fortalecer a la CFE.

"Y ahí tenemos que andar buscando cómo fortalecer a la CFE, quiero agradecer mucho a los trabajadores electricistas como a los trabajadores petroleros porque gracias a ellos hemos rescatado a Pemex y a la CFE”, resaltó.