La trombosis es una afectación médica debido a la formación de coágulos sanguíneos dentro de los vasos sanguíneos, estos coágulos pueden obstruir parcial o totalmente el flujo sanguíneo, lo que puede causar complicaciones graves, como embolia pulmonar, accidente cerebrovascular o infarto de miocardio, dependiendo de la ubicación y la extensión del coágulo, según información de European Medicines Agency.

Esta afectación médica está siendo investigada por una posible relación con algunas vacunas de covid 19. Según un estudio publicado en The Lancet, la trombosis puede ocurrir en diferentes partes del cuerpo, como las venas profundas de las piernas o las arterias del corazón, el cerebro o los pulmones.

Algunas personas han manifestado tener trombosis luego de las vacunas.

Crédito: Pexels

¿Por qué algunas personas desarrollaron trombosis con la vacuna contra covid 19?

Algunas personas han desarrollado trombosis luego de la vacunación y han sido asociadas con la vacuna contra la Covid 19, de AstraZeneca y la vacuna de Johnson & Johnson, esto ha generado preocupación entre la comunidad científica y el personal de salud de todo el mundo, pues este efecto secundario pone en riesgo la vida de varias personas.

Según información de Centers for Disease Control and Preventios, es importante tener en cuenta que los accidentes de trombosis asociados con las vacunas contra la Covid 19 son muy raros y que la relación entre la vacunación y la trombosis aún está siendo investigada. Por lo que no se puede asegurar que en realidad esta sea la razón, sólo han sido varias coincidencias. Aunque las autoridades de salud continúan investigando.

Crédito: Pexels

Posibles razones de la relación entre la trombosis y el covid 19

Según los Centers for Disease Control and Prevention, se ha planteado la hipótesis de que algunas personas pueden experimentar una respuesta inmunitaria inusual a la vacuna. Esta respuesta desencadena la formación de coágulos sanguíneos y por esa razón podría estar relacionado con la generación de anticuerpos contra el factor plaquetario, similar a lo que se observa en la trombocitopenia inducida por heparina.

Otra de las coincidencias es que las vacunas de vector viral, como las de AstraZeneca y Johnson & Johnson, utilizan un adenovirus modificado para llevar material genético viral a las células. Algunas teorías sugieren que este vector viral podría desencadenar una respuesta inmunitaria que provoca la formación de coágulos sanguíneos en ciertas personas.