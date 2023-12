Vacuna Covid-19: lista de farmacias donde puedes adquirir el fármaco de Pfizer en México

Luego de que la vacuna de la farmaceútica Pfizer contra la Covid-19 fue aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarias (Cofepris) para su venta, ahora ya estará disponible en algunas cadenas de farmacias de nuestro país. Te contamos de cuáles se trata.

Y es que a través de un breve comunicado, Pfizer recordó que el pasado 15 de diciembre llegó a México el primer cargamento de su vacuna actualizada. En este sentido, a partir de esta semana el biológico se encontrará disponible para la comercialización en la población.

Sigue leyendo:

Ruy López: Pirola, la nueva variante de Covid-19, no es una amenaza para México

Pirola suplantará a otras variantes de Covid-19 en la CDMX

Farmacias en las que puedes adquirir la vacuna de Pfizer en México

La vacuna estará disponible en Farmacias del Ahorro. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Hasta el momento, la empresa farmaceútica Pfizer ya dio el nombre de algunas de las farmacias en las que las y los mexicanos podrán adquirir y aplicarse la vacuna contra la Covid-19. Entre los establecimientos a los que tú y tu familia podrán acudir se encuentran los siguientes:

Farmacias del Ahorro

Farmacias Benavides

Farmacias San Pablo

Farmacias Guadalajara

¿Qué tan efectiva es la vacuna de Pfizer?

La OMS asegura que la vacuna de Pfizer tiene alta eficacia. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Según con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer tiene una eficacia muy alta contra los síntomas graves y moderados de dicho padecimiento. Asimismo, cabe resaltar que por lo regular tiene beneficios en personas de todas las edades.

No obstante, un punto a considerar es que como otros fármacos, esta vacuna no se especializa en prevenir la transmisión del virus. Por consiguiente, es importante que no se descuiden otras medidas tales como la higiene adecuada y la revisión de un médico en caso de ser necesario.

¿Por qué es recomendable vacunarse?

La vacuna es una forma sencilla de prevención. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

De acuerdo con información del Gobierno Federal, es importante que las personas se vacunen debido a que se trata de una forma sencilla y eficaz de prevenir determindas enfermedades. ¿Cómo funcionan? Lo que ocurre con estos biológicos es que activan las defensas naturales de nuestro organismo con el objetivo de que aprendan a poner resistencia ante ciertas infecciones.

Lista de farmacias que venderán la vacuna anti covid

Las primeras vacunas de Pfizer contra el Covid-19 fueron distribuidas a cadenas de farmacias. FOTO: Especial

Las primeras vacunas actualizadas de Pfizer contra el Covid-19 fueron distribuidas a cadenas de farmacias como son: Del Ahorro, Benavides, San Pablo y Guadalajara, desde donde arrancará el plan de comercialización y aplicación desde el miércoles 20 de diciembre.