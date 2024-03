AMLO urge a “que la gente apoye a que continúe la transformación"

En medio de la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió este viernes a “que la gente apoye que continúe la transformación y que no regrese el régimen de corrupción”, criticó a los gobiernos anteriores por “saquear" los bienes públicos y presumió el rescate de su gobierno a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Desde La Paz, Baja California, donde realizó su conferencia mañanera aprovechando su gira de trabajo, comenzó resaltando que el gobierno federal adquirió recientemente la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., (ESSA) en Guerrero Negro, Baja California Sur, evitando con ello que fuera entregada a extranjeros. "Realmente se salvó de milagro, se salvó, porque era como la caja chica de los que trabajan en Economía en el gobierno federal, saqueaban la empresa”, dijo.

Con base en lo anterior, hizo un llamado a que la ciudadanía no permita que regrese la corrupción en el gobierno federal.

“Yo también espero que se le dé continuidad a toda esta política porque en seis años no, aun cuando nos hemos metido a fondo y hemos trabajado 16 horas diarias sábado y domingo era mucho el rezago, mucho el atraso, muchos los damnificados d ella política de saqueo y ahí vamos avanzando, pero sí va a ser necesario la continuidad del proceso de transformación y yo espero que la gente apoye que continúe la transformación y que no regrese el régimen de corrupción, porque fue terrible”, dijo.

Aprovechó para criticar a las administraciones de gobierno pasadas del PRI y PAN, sin mencionar partidos, pero sí contó una anécdota de que “un alto funcionario del gobierno anterior me preguntó ‘y cómo le va a hacer para sacar adelante a México’. Y le dije que con lo que nos dejaron”.

Con ello, presumió que los gobiernos anteriores no alcanzaron a robarse todo aun cuando hicieron reformas como la energética del priista Enrique Peña Nieto, pues sólo dieron 110 contratos para enajenar el 20 por ciento de toda el área petrolera y le dejaron a la nación el 80 por ciento.

Estamos rescatando Pemex y CFE: AMLO

"Y pues con ese 80 por ciento estamos rescatando Pemex. Y lo mismo en el caso de la CFE, con lo que dejaron porque quería convertir en chatarra todas las plantas de la CFE”, dijo. Destacó que en el 2018 la CFE, después de producir 100 por ciento de la energía eléctrica que necesitaba el país, producía sólo 28 por ciento.

“Por eso tuvimos que tomar la decisión comprar 13 plantas y una la CFE la vamos a dejar, bueno, ya hoy tiene. 54 por ciento de la producción nacional. Y como estamos haciendo plantas nuevas de ciclo combinado va a quedar la CFE con una capacidad de 61, de 62 por ciento de producción”, dijo.

