Maternidad y crianza feminista: 5 historias que narran la complejidad de la nueva educación

En un mundo en el que el rosa es para niñas, los carritos de acción para niños y en el que se culpabiliza a las madres si las cosas no salen así, es como han tenido que ejercer la maternidad alrededor de 38 millones de mujeres en México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Y es que en nuestro país, al cuarto trimestre del 2022, se contabilizaron alrededor de 56 millones de mujeres de 12 años y más. De dicho número, el 67% está maternando. Pero, ¿qué pasa cuando se hace desde el feminismo?

En El Heraldo de México realizamos una serie de entrevistas a cinco mujeres que lideran Mamá Feminista, una organización que cree que ser madre debería ser una decisión y no una imposición. Por ello, da acompañamiento tanto a mujeres que quieren abortar como a aquellas que buscan criar con perspectiva de género. Esto fue lo que encontramos.

Cielo es una mujer de 38 años de edad, es profesionista y su principal hobby es la música. De hecho, le gusta el metal, ama cantar y considera que su mayor misión en esta vida es "ayudar a otras mujeres", una tarea que ha seguido a través de la organización que ella misma fundó: Mamá feminista.

Uno de los grandes motores que tuvo Cielo para aliarse con otras mujeres fue el que es madre de un niño de ocho años de edad. Sí, un niño. Y es que por muy extraño que pudiera parecer, el patriarcado es un sistema que además de violentar a las mujeres, atraviesa a los hombres.

En este sentido, además de aplicar el feminismo en la crianza de una forma en la que su hijo pueda distinguir los privilegios que tiene sólo por ser hombre, Cielo también pretende ayudar a liberarlo de todas las reglas que se le han impuesto a este sector de la población y que se traducen a aspectos tan básicos como decir que los niños no lloran y que sólo deben vestir azul.

"Aunque casi no se habla de ello, el machismo también les hace daño a los hombres porque recarga mucha responsabilidad sobre sus hombros: tú debes ser el proveedor, tú tienes que ser el sostén, tú tienes que ser el fuerte y no es así", aseguró Cielo.

Lu es una joven de 33 años de edad a la que le apasiona escribir y se dedica emprender. Aunque ella decidió no tener hijos, tiene la fuerte convicción de que las maternidades son responsabildiad de toda la sociedad y no sólo de las mujeres que eligieron procrear.

Para ella, la raíz del problema de la sociedad patriarcal se encuentra en las violencias que viven las mujeres que son mamás y no sólo porque la voz de sus niñas, niños y adolescentes debe ser escuchada, sino porque también ellas como mujeres han sido oprimidas y relegadas únicamente porque ejercieron su derecho a decidir.

Rubí es una mujer originaria de Querétaro. Aunque en un principio únicamente se dedicaba a ser ama de casa y mamá, el sentirse sola la motivó a buscar en el feminismo a más mujeres para hacerlas sus amigas. Así fue como se dio cuenta que más allá de ser madre de una joven de 19 años, es una profesionista que ama jugar con su perrita y cuya pasión es enseñar.

"Antes yo me dedicaba a ser ama de casa y a ser mamá, pero me sentía muy sola. Entonces me metí a grupos feministas porque yo quería conocer mujeres y tener amigas, esa parte a mí me faltaba, advirtió Ru.