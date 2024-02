Violencia de Género dentro de la lucha contra la Violencia de Género

¡Tenemos las sillas pero no las decisiones! La violencia de género no tiene límites, no tiene sectores, ni grupos sociales, y mucho menos causas. La violencia de género es un fenómeno que se desarrolló y creció a la sombra de la obtención del poder por parte de los hombres, como un medio de control social, en donde se nos vulneró y excluyó por mucho tiempo.

Esta violencia seguirá buscando rincones y huecos en donde colarse. Hablar de violencia dentro de la lucha contra la violencia es un fenómeno que se sigue disfrazando de equidad e igualdad, cuando en realidad los fines son utilizar a las mujeres o personas de cualquier género para conseguir fines personales.

La lucha por la eliminación de la violencia de género debe ser un fenómeno que se de a la luz de la sana información para eliminar patrones y estereotipos, y no en un marco bélico en donde las diferentes posturas sobre los tema se confronten y se haga daño al tejido social con desinformación y falsedad de declaraciones, sin causas reales de fondo que contribuyan a la real eliminación de este lastre social.

Los resultados que se buscan (no necesariamente tienen que ser públicos) tienen que ver con estereotipos y roles del machismo. La manipulación y el control que se ejerce, desarrolla estrategias que en lugar de eliminar la violencia, generan conflictos sociales.

Las confrontaciones entre ideologías y creencias, visibilizan la falta de coincidencia dentro de las mismas causas, distrayendo el verdadero problema y generando ambientes hostiles. Consciente o inconscientemente permitimos que la violencia de género sea aceptada para poder obtener posiciones de poder que los hombres han tenido que ceder, pero que siguen controlando con otros mecanismos machistas y de manipulación: ¡tenemos las sillas pero no las decisiones!.

La toma de espacios es una realidad hoy en día para todas las mujeres, al menos diez mil cargos de elección popular serán para mujeres en estas elecciones de 2024, se debe luchar desde esos espacios para eliminar la desigualdad y la violencia, y se deben evitar la confrontación sin elementos reales que no beneficien a la sociedad.

POR BRENDA BORUNDA

¿Y SI EXPONEMOS LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

@BRENDABORUNDA

PAL