AMLO reacciona a demanda de Pío López Obrador contra Carlos Loret de Mola

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó a la demanda por daño moral que presentó su hermano, Pío López Obrador en contra del periodista Carlos Loret de Mola, luego de que este último publicara videos en los que se ve a Pío presuntamente recibiendo dinero en efectivo con David León Romero, excoordinador de Protección Civil, para la campaña presidencial de Morena en 2018.

Desde Palenque, Chiapas, el presidente acusó al periodista de estar protegido por el Poder Judicial e incluso, le recomendó a su hermano no denunciarlo al considerarlo una pérdida de tiempo. “Si le puedo hacer alguna recomendación a mi hermano, es que no sirven de nada las denuncias porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un Poder Judicial mafioso, porque forma parte de la misma mafia, es perder el tiempo, yo por eso no presento ninguna denuncia”, sostuvo López Obrador.

Sigue leyendo:

“Si no hay un trato respetuoso, no participo”, dice AMLO sobre su asistencia a Cumbre de Líderes de América del Norte

AMLO habla de supuesto atentado contra Anabel Hernández

“Loret de Mola es de los periodistas más corruptos de México, hace montajes, pero era amigo de García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados del Poder Judicial, está completamente corrompido, es perder el tiempo, pero cada uno es libre, no veo a Pío desde hace cinco, seis años, y no a andar dando consejos”, añadió.

Loret de Mola y Pío López Obrador asisten a careo

Cabe destacar que el martes 27 de febrero, el periodista Carlos Loret de Mola afirmó que asistió a una audiencia judicial, debido que Pío López Obrador lo demandó por difundir varios videos en los que se le ve recibir dinero por parte de David León, excoordinador nacional de Protección Civil, supuestamente para financiar la campaña electoral de su hermano en el 2018.

El comunicador refirió que Pío Lorenzo exige un pago de 200 millones de pesos por haber presentado los videos en los que aparece recibiendo dinero en sobres amarillos “y diciendo que todo es para su hermano”.

Carlos Loret de Mola. Foto EFE

Con información de EFE