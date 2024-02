“Si no hay un trato respetuoso, no participo”, dice AMLO sobre su asistencia a Cumbre de Líderes de América del Norte

El presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó con no asistir a la Cumbre de Líderes de América del Norte en abril de este año en Quebec si no hay un trato de respeto por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.

“Si no hay un trato respetuoso, no participo. Además ya me falta nada más 7 meses y no me gusta viajar mucho, me gusta viajar aquí a Palenque, aquí sí me siento muy bien de salud, de ánimo, aquí hay muy buenas vibras, y acuérdense que la vida no es nada más lo racional, es también lo místico por esa investigación”, reveló.