AMLO habla de supuesto atentado contra Anabel Hernández

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó en conferencia de prensa desde Palenque, Chiapas que el supuesto atentado en contra de la periodista Anabel Hernández es falso. Informó que no existe denuncia alguna en torno a un ataque en contra de la periodista, pues el mensaje compartido a través de la plataforma de X pertenece a una cuenta falsa.

El presidente lamentó que hayan recurrido a estas prácticas y reprobó que se divulguen noticias falsas. “No sé si fue cierto de un atentado a una periodista que denuncia. Pero ponla, la periodista Anabel Hernández que hace denuncias contra el narco e incluso en contra de nosotros sin pruebas, ayer apareció de que fue víctima de un atentado, ya no alcancé a saber bien porque fue tarde cuando me enteré. Desde luego que yo no le deseo mal a nadie, no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo mi conciencia tranquila", dijo AMLO.

Durante la conferencia mañanera, fue interrumpido por Jesús Ramírez quien le indicó que la noticia del atentado contra Anabel Hernández era falso "es falso", le indicó.

Qué decía la supuesta publicación de Anabel Hernández por X

Dentro de la publicación, se utilizó el hashtag "#Narcopresidente", el cual ha sido utilizado para señalar al mandatario de supuestamente sostener acuerdos con el narcotráfico tras haber financiado su campaña presidencial de 2006. No obstante, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, aclaró en un evento en compañía con el gobernador de Michoacán que la Casa Blanca no tiene reporte alguno de dicha investigación.

“Hola buenas noches, acabo de ser víctima de un atentado, venían a matarme, tengo mucho miedo. Les estaré dando más detalles en cuanto me encuentre en un lugar seguro”, publicó la supuesta cuenta de la periodista @AnabelHdezGarci.