Miles de ciclistas llegarán a la Basílica de Guadalupe este 19 de febrero: conoce la ruta y las alternativas viales

La mañana de este lunes 19 de febrero se espera una fuete concentración de peregrinos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que se he exhortado a los capitalinos a evitar la zona, sobre todo durante las primeras horas de este lunes,

De acuerdo con autoridades del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los peregrinos son ciclistas del municipio de Tecamachalco, quienes saldrán desde la Autopista México - Puebla, hasta la Basílica de Guadalupe, donde se reunirán todos los feligreses para conmemorar la edición número 71 de la peregrinación.

Sigue leyendo:

Cuándo llega a la CDMX la peregrinación de Toluca 2024

Basílica de Guadalupe recibió más de 3 millones de peregrinos el Día de la Virgen

Los peregrinos llegarán a la Basílica de Guadalupe. Foto: cuartoscuro.

¿Cuáles son las alternativas viales?

Las autoridades comentaron que las afectaciones comenzarán desde las 9:00 horas de este lunes 19 de febrero. "Considera afectación vehicular a partir de las 09:00 horas en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe por peregrinación ciclista de Tecamachalco, que saldrá por la Autopista México - Puebla", se lee en la publicación que se compartió en redes sociales.

Ante esta situación, se ha exhortado a los capitalinos a evitar la Calzada Ignacio Zaragoza, Circuito Interior y Calzada de los Misterios, que son las vialidades por donde se espera que avancen los ciclistas. Como rutas alternas, las autoridades sugieren a los automovilistas emplear las siguientes alternativas viales:

Avenida de los Insurgentes.

Eje Vial 6 Sur.

Eje Vial 3 Oriente.

Eje Vial 5 Norte.

Las autoridades compartieron las rutas alternas. Foto: captura de pantalla.

¿Qué autos no circulan este 19 de febrero?

Como parte del programa Hoy No Circula este 19 de febrero no podrán transitar los automóviles con calcomanía amarilla, y terminación de placas 5 y 6, al igual que para los autos que lleven holograma de verificación 1 y 2. El horario en que aplica este programa es a partir de las 05:00 AM y hasta las 22:00 horas.

Cabe mencionar que los vehículos eléctricos e híbridos, al igual que aquellos con holograma cero y doble cero, están exentos de este programa y podrán transitar sin mayor problema.