Romina Rayes explica cómo se llevaría el proceso en contra de Marilyn Cote

La detención de Marilyn Cote, quien se hacía pasar por psiquiatra en Puebla, desató reacciones tras ser calificada como “grave” por la presidenta Claudia Sheinbaum. Según una encuesta de QM Estudios de Opinión y Heraldo Media Group, 8 de cada 10 mexicanos respaldaron la postura presidencial.

El estudio, que analizó la percepción ciudadana sobre el caso, reveló que el 80 por ciento coincidió con la gravedad del tema, mientras un 7 por ciento expresó desacuerdo. Sheinbaum destacó que el caso no solo representa un fraude, sino un asunto penal, al estar vinculado a la salud pública.

Al respecto, en entrevista con Blanca Becerril para el programa de Ponte Al Día, por El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Romina Rayes El Kantar, abogada penalista y feminista, calificó como grave el caso ya que pese a que fue vinculada a proceso por usurpación de profesión.

Que bueno que ya agarraron a esta mujer porque el caso se me hace gravísimo, ya tiene una semana que la detuvieron en Tlaxcala […] Fue vinculada a proceso por el delito de usurpación de profesión, aunque yo creo que van a ir surgiendo más delitos", dijo Romina Rayes.

La abogada penalista destalló que Marilyn Cote fue detenida gracias a una colaboración entre las fiscalías de Puebla y Tlaxcala y vinculada a proceso por usurpación de profesión. Además dijo que la prisión preventiva justificada, bajo la cual Marilyn Cote llevará su proceso, se dictó para evitar que evada la acción de la justicia y como medida de protección para las víctimas. Reyes destacó que este tipo de medidas son esenciales cuando los acusados representan un peligro para la sociedad.

Esto debió ser independientemente de si el delito es grave o no, puede ser por una cuestión de que no se haya acreditado el arraigo es referente a que no a que se pueda sustraer de la acción de la justicia, o que se pueda se puede escapar y que puede ser un peligro para las víctimas", comentó Romina Rayes.