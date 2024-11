Caso de Marilyn Cote permite analizar en qué está fallando el sistema, asegura la abogada Paulina Hernández

La abogada Paulina Hernández, indicó que luego de que se le dictará prisión preventiva a Marylin Cote tras ser acusada por varias personas por la usuarpacion de una profesión y expedir medicamentos controlados sin tenr el conocimiento para hacerlo lo que provocaría daños a la salud mental y fisica de sus pacientes resaltó que será importante analizar cómo puede mejorar el sistema para evitar estos casos.

"Estamos en medio de la posibilidad de no solo señalar o enfocarnos en Marilyn Cote sino pensar en como el sistema está fallando" y relató que es algo grave "el hecho de que un paciente no pueda comprobar si una persona está o no titulada", por lo que manifestó que "vale la pena que podamos pensar en función de Marilyn, no solo de quien ejerce una profesión sin serlo sino de las personas que se hacen conocedoras de la verdad y muchas veces tienen implicacions muy graves en la saud de las personas".

En entrevista con Mario Maldonado para El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group explicó que la sentencia contra Marilyn Cote dependerá de los delitos por los que sea condenada, detalló que no solo usuparba la profesión de psiquitara, contaba con varias cédulas falsas, títulos falsos, dijo haber estudiado en lugares falsos, utiilizó fotografías de personas que no conoce además de que publicaba algunos artículos médicos y científicos que decía que había escrito.

"Habrá que ver por qué tantos dleitos se le puede juzgar para saber que tipo de pena estamos hablando, pero como dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum, esto es un fraude", sostuvo Paulina Hernández.

Y detalló que hay personas que fungen con una profesión que no tienen, precisó que incluso algunos coach de vida o lugares donde prometen retiro espirituales han sido señalados de casos de abuso sexual.

Esto luego de que una encuesta de QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group, 8 de cada 10 entrevistados respaldaron la opinión de la mandataria. El ejercicio aplicado constó dos preguntas para conocer la opinión sobre estos hechos.

#EncuestaHeraldo | La presidenta @Claudiashein señaló como una situación "grave" de fraude el caso de Marilyn Cote y de acuerdo con un sondeo realizado por @QuestionMarkmx en alianza con Heraldo Media Group, el 80% de los encuestados está de acuerdo con la mandataria ??… pic.twitter.com/1UUsFCv9uF — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 28, 2024

La primera de ellas fue: El caso de Marilyn Cote llegó a la mañanera y la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que se trataba de una situación "grave" de fraude, al estar vinculado a temas de salud, y que además era un tema penal. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con lo que dijo la Presidenta?

Como resultado, 80% de los encuestados respondió que sí estaba de acuerdo; 7%, que está en desacuerdo; 2%, que no estaba “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 11% “No sabe o no respondió”.

La segunda pregunta fue “En los últimos días se ha hecho viral en redes sociales el caso de Marilyn Cote, una mujer de Puebla que se hizo pasar por psiquiatra especialista, aunque ella en realidad es abogada de profesión. Antes de que se lo mencionara, ¿Usted estaba enterado (a) de esto? 48% de los encuestados respondió que sí sabía; contra 52% que no sabía.

