Diana Araceli desapareció hace 39 días en Guanajuato, fue hallada muerta con una herida en el cuello

Durante 39 días la familia de Diana Araceli Vázquez Sánchez no supo nada de ella, la angustia crecía conforme pasaba el tiempo, la joven de 24 años se había sumado a la larga lista de personas desaparecidas en México y lo que más anhelaban sus seres queridos era volver a verla con vida, un deseo que no se cumplió, pues cuando volvieron a tener noticias de la chica no fue las que esperaban.

Como en muchos casos, la desaparición terminó en muerte, el cuerpo sin vida de la joven fue hallado en un camino principal de la comunidad de Rancho Nuevo la Venta, en León, Guanajuato, de acuerdo con el medio Correo, la causa del fallecimiento fue una herida con arma blanca, horas después del hallazgo, su madre y su hermano acudieron a las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) donde se les notificó que Diana Araceli había sido encontrada sin vida.

Por 39 días estuvo desaparecida. Foto: Protocolo Alba.

Su caso recordó a Milagros Monserrat

Antes de que se difundiera la identidad de la joven encontrada en un camino al Rancho Nuevo La Venta, medios locales manejaron que el caso era similar al de Milagros Monserrat, una mujer que fue asesinada el pasado 10 de agosto por un sujeto que la apuñaló en plena calle y la dejó desangrándose, hechos que fueron captados en video, cuyas imágenes le dieron la vuelta al mundo.

Y es que los medios informaron que la joven, en ese momento de identidad desconocida, fue apuñalada, pero caminó mientras perdía sangre por las heridas, hasta que finalmente se desvaneció en el sitio donde la encontraron sin vida. Además apuntaban a que los dos feminicidios ocurrieron en León, aunque en este caso no hay video con el que se pueda identificar al o los atacantes.

Vecinos del lugar la encontraron en este camino. Foto: Facebook, EnlaceMx Noticias.

¿Quién era Diana Araceli?

La joven encontrada muerta en un camino fue identificada como Diana Araceli, quien tenía 23 años al momento de desaparecer y cumplió 24 el 20 de septiembre,, era mamá de un niño de tres años y aficionada al Club León, equipo al que apoyaba siendo parte de la porra oficial “Los de Arriba”, asistía al estadio y viajaba a otros estados para mostrar su apoyo incondicional a La Fiera.

Era la menor de 5 hermanos, dos hombres y dos mujeres, sus padres Refugio y Elizabeth la buscaron sin césar y dieron datos importantes de la desaparición., la cual ocurrió el pasado 19 de agosto, cuando informó que saldría y regresaría después, pero nunca lo hizo. Al principio no se preocuparon porque solía ausentarse uno o dos días, pero esa ocasión fueron más.

La joven fue despedida por sus seres queridos. Foto: Facebook, EnlaceMx Noticias.

Tras la denuncia de la desaparición de la joven madre, la FGE de Guanajuato activó una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba para la localización de Diana Araceli, la cual fue desactivada un día después del hallazgo de su cuerpo sin vida.

