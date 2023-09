Siria Fernanda, deportista y estudiante de la UACH, fue asesinada con 35 balazos en Chihuahua

Los casos de violencia contra las mujeres no cesan en México, en días recientes los casos de Montserrat Juárez y Norma Angélica -asesinadas a golpes- causaron indignación entre decenas de personas, quienes han utilizado las redes sociales para pedir justicia por ambas jovenes. En este contexto, otro brutal feminicidio se ha vuelto viran en plataformas digitales, se trata del caso de Siria Fernanda Villalobos, una estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Uach), quien falleció luego de recibir más de 35 balazos en calles aledañas a su domicilio.

De acuerdo con las autoridades estatales, los hechos violentos ocurrieron la noche del pasado 25 de septiembre, cerca de las 22:00 horas, cuando la joven se encontraba a bordo de su automóvil, un carro marca Audi. Aparentemente, la estudiante transitaba por la calle Emilio Pérez Rosas, ubicada en la colonia Chihuahua 2000, cuando fue abordada por sus agresores, quienes le dispararon en más de 30 ocasiones, dejándola sin vida. Hasta ahora, se desconocen las causas por las que la joven, de 18 años de edad, fue atacada a tiros.

La joven viajaba a bordo de su vehículo marca Audi. Foto: especial.

Detienen a los presuntos responsables del feminicidio

Elementos de la Fiscalía General del Estado activaron un operativo en la zona para dar con los presuntos responsables del crimen. Gracias a cámaras de seguridad de la zona, las autoridades determinaron que los sospechosos huyeron a bordo de un automóvil oscuro y fueron interceptados por policías municipales entre las calles de Pascual Orozco y Avenida Tecnológico. La identidad de las personas que viajaban en el vehículo no ha sido revelada, pero medios locales aseguran que se trataría de dos jóvenes: una mujer y un varón, los culés se quedaron a disposición de la Fiscalía, a la espera de que se inicie una carpeta de investigación por el feminicidio de Siria Fernanda.

Durante el arresto también se aseguraron dos armas y un vehículo, de acuerdo con información confirmada por el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla. “Esto de derivó de un extraordinario trabajo de investigación que hace la Fiscalía. La Agencia Estatal de Investigación (AEI) y también la Plataforma Escudo Chihuahua de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), por ello les puedo confirmar que ya se tiene una detención del presunto responsable”, comentó el funcionario ante la prensa local. Cabe mencionar que, el motivo de la agresión sigue siendo un misterio, pero se espera que con las declaraciones de los detenidos se establezca el móvil del feminicidio.

Era jugadora de fútbol. Foto: especial.

Siria Fernanda era estudiante de universidad y jugadora de fútbol

A través de sus redes sociales, la Universidad Autónoma de Chihuahua (Uach) lamentó el feminicidio de la estudiante Siria Fernanda Villalobos, quien cursaba el segundo semestre de Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias Químicas. La casa de estudios externó el pésame a los familiares y amigos de la alumna, quienes la recordaron como un "excelente ser humano" y una estudiante "centrada en su educación". De igual manera, trascendió que la joven jugaba fútbol en el equipo Adelitas Uach, ya que soñaba con ser una gran deportista.

Compañeros de Siria Fernanda comentaron que la joven pertenecía al equipo de futbol Adelitas Uach, en donde jugaba como delantera y destacaba por sus habilidades deportivas. Al respecto, José Luis Fernández, quien fue su entrenador de fútbol cuando ella jugaba en el Colegio de Bachilleres No. 10, escribió el siguiente mensaje: "Inexplicable la partida al encuentro celestial de mi capitana. El Creador la recibe en sus brazos. Fue una luz para todo el equipo del Plantel 10 del Bachilleres durante sus 3 años en que, con su magia, nos llenó de alegrías. Descansa en Paz, Siria Villalobos. No debía de tocarte. No es justo”.

La Universidad emitió un comunicado lamentando los hechos. Foto: captura de pantalla.

