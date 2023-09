“Violencia machista”: hallan a maestra desmembrada y su hermana recibe un espantoso mensaje

Anahí Bulnes era una maestra que desapareció desde el pasado mes de diciembre y fue encontrada desmembrada casi un mes después de haber comenzado su búsqueda. El principal sospechoso identificado como Santiago Campos Matos fue arrestado y aún espera su juicio para definir la sentencia que recibiría por el caso de feminicidio; pero a meses del crimen, Verónica, la hermana de la víctima, recibió un escalofriante mensaje vinculado al asesinato.

Verónica denunció que al revisar uno de los cajones del escritorio que ocupa en su lugar de trabajo, encontró una nota que contenía un espantoso mensaje de advertencia que tiene relación con el feminicidio que sufrió su hermana, indicó la abogada de la familia Daniela Morales Leanza, quien repudió el suceso. El mensaje dice:

“Gorda de mier... vas a terminar como tu hermana”.

El mensaje que recibió la hermana de la muer asesinada. Foto: TN

No descartan que el mensaje esté relacionado con el feminicidio

Tras recibir el mensaje, la jurisconsulta afirmó que no descarta que la amenaza esté relacionada con el feminicidio de Anahí; no obstante, señaló que por el momento no hay elementos sustanciosos que lo vinculen directamente con el crimen, dijo citada por TN.

La abogada informó que ya denunciaron a las autoridades el nuevo mensaje por lo que Verónica realizará la denuncia formal, dijo, mientras prefirió evitar detalles del centro de trabajo de la nueva víctima para no entorpecer la indagatoria, solo señaló que es un sitio que tiene “accesos limitados” para las personas en general.

El presunto feminicida quien espera sentencia. Foto: TN

Son casos de “violencia machista”: abogada

Por lo anterior, la familia de Verónica se mantiene preocupada. En ese sentido, Daniela Morales aseguró que se trata de un caso de violencia machista, y destacó que es preocupante “el nivel de violencia que una familia quebrada por la pérdida de su hija y hermana continúan recibiendo por quien o quienes avalan esta violencia machista que matan a nuestras mujeres todos los días”, dijo y agregó:

“Queremos hacer público esto por una cuestión de protección hacia Verónica. Se trata de una amenaza de muerte, es un caso de violencia machista intolerable”: Daniela Morales.

El caso del feminicidio de Anahí Bulnes presenta la hipótesis de que Santiago Campos mató a la mujer para luego descuartizarla y tirar sus restos a la basura. Por tal motivo el principal sospechoso fue encarcelado y juzgado por los delitos de desaparición y feminicidio de la docente, cuyo juicio se estima comience a finales de este año o principios de 2024.

