Alejando "N", feminicida de Montserrat Juárez, ya había sido denunciado por violentar mujeres

El feminicidio de Montserrat Juárez ha causado conmoción entre millones de personas, quienes se han manifestado, en redes sociales, para exigir que el hecho violento no quede impune. El caso de la joven de 25 años de edad conmocionó a la sociedad capitalina luego que vecinos del departamento donde vivía, ubicado en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, difundieron un video donde se ve a tres hombres bajando el cuerpo sin vida de la víctima. Desde entonces, los habitantes del edificio alertaron a las autoridades y detallaron, ante medios de comunicación que Sean Alejandro "N", pareja de la mujer, la golpeaba frecuentemente y era sumamente violento.

Tras las denuncias realizadas por los vecinos del edificio, medios de comunicación lograron acceder a carpetas de investigación en contra de Alejandro "N", quien aparentemente ya había sido denunciado en dos ocasiones por ser violento contra sus exparejas. La primera denuncia se presentó el 5 de diciembre de 2021; la denunciante era una joven de 25 años de edad, quien señaló que era novia de Alejandro y que él la había golpeado, en varias ocasiones, en el mismo departamento donde fue asesinada Montserrat.

El joven fue denunciado por primera vez en diciembre de 2021. Foto: @nmas.

Las autoridades no investigaron las denuncias por violencia familiar

Siete meses después, en junio de 2022, se presentó otra denuncia contra Alejandro "N". La mujer que lo denunció aseguró que temía por su vida, ya que el joven no la dejaba salir sola del departamento, no la dejaba contactar a sus familiares y era muy agresivo con ella. Pese a las denuncias en su contra, las autoridades hicieron caso omiso a las víctimas y no acudieron al departamento para corroborar la situación en la que se encontraban las denunciantes. La última mujer que denunció a Alejandro consiguió escapar de la casa poco antes de que Montserrat ingresara a la vivienda.

Ahora, más de un año después de la última denuncia, Alejandro "N" es acusado por el feminicidio de su pareja Montserrat Juárez. El padre del agresor trató de ocultar el feminicidio y juntos convencieron a policías y paramédicos de que la muerte de la joven había sido por causas naturales. Sin embargo, vecinos del edificio difundieron videos donde se ve a tres hombres bajando el cuerpo de la víctima, así como un audio donde se escuchan los últimos momentos de Montserrat, en la grabación se puedes escuchar frases como: "Párate ya", "Sostén el cuerpo" y la más brutal "Mátala", además de "Quédate bien parada".

La segunda denuncia se presentó 7 meses después de la primera. Foto: @nmas.

La mañana de este miércoles 27 de septiembre Sean Alejandro "N" y su padre César "N" quedaron en prisión preventiva, la cual les fue dictada por un juez de control. Los presuntos agresores de Montserrat son acusados por el delito contra la salud y resistencia de particulares. Agentes de investigación de la Fiscalía de Justicia Capitalina esperan cumplimentar este mismo día por la tarde una orden de captura contra padre e hijo por el delito de feminicidio en contra de la joven de 25 años de edad.

SIGUE LEYENDO

Dan prisión preventiva a César y Alejandro "N", presunto agresor y cómplice de Montserrat Juárez

Caso Montserrat Juárez: suspenden a policías y paramédicos de la SSC, revela Pablo Vásquez