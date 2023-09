Norma Angélica fue brutalmente asesinada a golpes: "era alegre y ayudaba a sus compañeros"

Una mujer, identificada como Norma Angélica, perdió la vida el 22 de septiembre luego de que fue atacada a golpes mientras se encontraba en su domicilio. En entrevista con medios de comunicación, los padres de la joven señalaron como presunto responsable del crimen a Jorge Antonio "N", quien era expareja de su hija. Según su testimonio, el pasado viernes, el supuesto agresor llevó a la víctima a un hospital en el municipio de Lomas Verdes, donde detalló que él la había encontrado tirada en el suelo de su casa; no obstante, los médicos se percataron de que ella tenía lesiones visibles de golpes en el rostro, los cuales no coincidían con la versión que daba el sujeto.

Aparentemente, Jorge Antonio "N" relató a las autoridades que él iba regresando a su casa, luego de un viaje a Monterrey, cuando encontró a Norma tendida sobre el piso; según el sujeto, ella se había caído de un banco, por lo que la llevó al hospital. Sin embargo, los especialistas le dijeron a los familiares de la joven que ella llegó al nosocomio en coma y presentaba lesiones visibles en el rostro, las cuales no coincidían con la versión que proporcionaba su expareja. Rápidamente, los familiares de la víctima acusaron a Jorge Antonio "N" como presunto responsable del crimen, pero, hasta ahora, el sujeto sigue en libertad.

Norma presentaba lesiones en el rostro y en el cuerpo. Foto: Telediario.

Norma llegó al hospital en coma: tenía el cerebro inflamado

Los familiares de Norma aseguran que el caso está siendo investigado como homicidio culposo, pero exigen a las autoridades que se tipifique el delito a feminicidio y se proceda con la detención del sospechoso. De igual manera, relataron, ante cámaras de televisión, la madre de la joven pidió justicia por el crimen: "exijo todo el peso de la ley contra esta persona. No voy a recordarla (a Norma) así como estaba, sino como era: alegre, ayudaba a sus compañeras y era amiguera", dijo la madre de la víctima, quien se identificó como Luz.

Por su parte, el hermano de Norma explicó que los médicos tuvieron que operar de emergencia a la joven y le comentaron que no sobreviviría más de una noche: "(estaba) en estado de coma, con múltiples golpes y contusiones en la cabeza. (El médico me dijo) 'en cuanto llegó yo luego la opere y tu hermana llegó con el cerebro bastante inflamado. Le tuve que abrir la cabeza y le saque la mitad del cerebro, la más dañada. Te garantizo que tu hermana no pasa de esta noche'", detalló el familiar de la víctima.

Los familiares acusan a la expareja de la joven. Foto: Telediario.

Actualmente, el cuerpo de Norma se esta velando en una funeraria de la alcaldía Cuauhtémoc. Sus familiares han hecho un llamado a las autoridades para que investiguen a Jorge Antonio "N", a quien señalan como el responsable del feminicidio de Norma. "Sí, exijo justicia, todo el peso de la ley", dijo la madre de la víctima ante medios de comunicación. Hasta ahora, las autoridades no han emitido un comunicado sobre lo ocurrido con la joven.

