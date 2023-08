¿Qué le pasó a Milagros?: paso a paso desde el asalto en su cumpleaños, hasta la detención

El pasado 10 de agosto la difusión de un video captado por una cámara de seguridad de la colonia Granada de León, Guanajuato, dejó al descubierto un terrible crimen que impactó a México y el mundo, pues muestra la violencia que viven las mujeres y la inseguridad que permea en gran parte del país. Se trata del momento en que Milagros Monserrat fue atacada por un hombre quien la apuñaló varias veces hasta arrebatarle la vida.

Desde que ocurrieron los trágicos hechos en los que una mujer perdió la vida de manera brutal hasta que se informó de la detención del presunto responsable transcurrieron 38 horas, en ese lapso de tiempo ocurrieron varias cosas, se identificó a la víctima, su madre habló, se difundió información del agresor y surgieron teorías, como que se trató de un ataque directo o que conocía al hombre que la asesinó.

El asesinato de Milagros Monserrat

Eran las 06:26 horas del jueves 10 de agosto cuando una mujer pasó por el objetivo de una cámara de seguridad, segundos después un hombre con playera fosforescente pasó detrás de ella, saliendo ambos de la toma para volver en una breve fracción de tiempo, pero esta vez con el sujeto violentando a su ahora víctima.

Cuchillo en mano, el hombre amenazaba a la mujer, quien llevaba un café en la mano izquierda el cual le arrojó a su atacante en la desesperación de librarse de él. Fue después de ese acto defensivo que el sujeto acuchilló a la fémina en al menos cinco ocasiones, en el pecho y abdomen. Tras el brutal ataque, el agresor se va por la misma dirección por lo que llegó dejando a la mujer desangrándose en la calle, quien con mucho esfuerzo camina, saliendo del foco de la cámara y cayendo muerta metros más adelante.

Dan voz a la víctima, quien cumplía años

Por la tarde de ese jueves, se manejaba que la víctima de lo que en ese momento se calificó como un intento de asalto era una mujer llamada Milagros Monserrat Meza de la Rosa, quien ese día cumplía 40 años y que se dirigía a su trabajo como cajera en una tienda de autoservicio.

Su madre brindó una entrevista para el medio local Página Central, dijo que no la felicitó porque lo haría por la tarde, cuando se reunirían a celebrar el cumpleaños, pero en lugar de eso tuvieron que preparar el funeral. “Me la arrebató, era mi niña buena”, dijo la mujer en medio de su terrible dolor.

Identifican al agresor

Mientras la familia de Milagros alistaba todo para despedir a la mujer, las autoridades se pronunciaron sobre el hecho asegurando que no habría impunidad. El video ya había dado la vuelta al país (y al mundo) por lo que los internautas identificaron al presunto responsable, brindando una dirección a la cual llegó la policía, pero no había nadie.

Surgen teorías

Las autoridades locales pidieron ayuda a la sociedad para localizar al responsable del asesinato de Milagros Monserrat, y dijeron que era probable que se tratara de un ataque directo pues el sujeto no le robó ni su bolsa ni su teléfono celular. Incluso algunos medios de comunicación aseguraron que era su expareja.

Su familia salió a aclarar que la víctima no conocía al hombre que la mató y que no era un ataque directo. Agregaron que Mili, como la llamaban de cariño, era una mujer tranquila que iba de su casa al trabajo y que no tenía enemigos. Su mamá pidió que el crimen se investigue como feminicidio y no como asalto.

La detención

Alejandro Navarro, alcalde de Guanajuato Capital, publicó en sus redes sociales que el presunto feminicida de Milagros había sido detenido, esto la noche del viernes 11 de agosto, la publicación estaba acompañada de una fotografía del sujeto. Primeras versiones indicaron que la detención se había realizado mediante un operativo, sin embargo, después se dijo que fue por una llamada ciudadana, aunque también se dijo que el hombre se entregó voluntariamente.

Miguel estaba en una gasolinera ubicada en la zona de Noria Alta, en la entrada a la ciudad de Guanajuato, cuando los clientes y despachadores lo reconocieron, llamando al 911 para reportarlo. Quienes estaban allí cercaron al hombre hasta que llegaron las autoridades. Esta versión fue confirmada por el alcalde en entrevista para Grupo Imagen.

“La Secretaría de Seguridad le da aviso a la Fiscalía del estado y ellos hacen el trabajo en conjunto, Miguel fue puesto a disposición en barandilla y ahorita se está el armando esquema para ponerlo a disposición del Ministerio Público”, explicó el munícipe.

