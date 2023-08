Familia de Milagros desmiente que conociera a su homicida y niega ataque directo

Milagros Monserrat Meza de la Rosa es el nombre de la mujer que fue apuñalada por un hombre en León, Guanajuato el jueves por la mañana cuando se dirigía a su trabajo como cajera en un supermercado. El video del momento exacto del ataque se viralizó en redes sociales, en él se puede ver la violencia con la que fue herida de muerte cuando caminaba sobre la calle Lago de Zumpango, esquina con Lago de Cuitzeo de la colonia Granada.

Cabe recordar que este jueves, la víctima iba a trabajar únicamente tres horas porque al salir, festejaría su cumpleaños número 40 en compañía de sus seres queridos, su mamá, la señora Ernestina, quien ha sido la más afectada por la noticia, refirió en entrevista con el medio Página Central: "No la felicité hoy por la mañana porque me confié que la vería por la tarde”.

Milagros fue asesinada en su cumpleaños.| FOTO: FB Monse Meza

¿Por qué la familia de Milagros Monserrat niega que haya sido un ataque directo?

En el video, se puede ver a "Mili" como le decían de cariño, caminar tranquilamente por la calle mencionada cuando el reloj marcaba las 06:33 horas, en su mano lleva un termo con café y no se percata de que el sujeto con pantalón de mezclilla y playera verde la va siguiendo a paso acelerado.

En el clip de escucha a la mujer decirle al agresor: "¡Te juro que no tengo nada!". | FOTO: X

Ambos salen de cuadro y cuando finalmente la alcanza, regresan a la toma y se puede ver cómo comienzan a forcejear, pero ella le dice: "¡No! ¿Qué te doy? Si no tengo nada, te lo juro que no tengo nada ¡te juro que no tengo nada!" dijo Milagros justo cuando el sujeto comenzó a acuchillarla, ella gritó y el atacante salió corriendo.

Fue así como la familia de la víctima niega que se tratara de un ataque directo, como lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León a través de su cuenta de X el jueves por la tarde, ya que en el video se escucha cómo Milagros se resiste al asalto al decir "no tengo nada" y tras no obtener algo a cambio, el sujeto decidió agredirla físicamente.

Y es que la dependencia publicó el siguiente mensaje: "La Secretaría de Seguridad de León mantiene la búsqueda de un hombre que esta mañana atentó premeditadamente contra la vida de una mujer en la colonia Granada. Está descartado que el hecho sea derivado de un delito patrimonial, pues fue un ataque directo, por aparentes rencillas personales. Colaboramos con la Fiscalía General del Estado en el esclarecimiento de este delito y que el responsable sea llevado ante la justicia."

¿Qué han dicho las autoridades sobre el ataque a milagros Monserrat?

A través de su cuenta de X, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato calificó como feminicidio la muerte de Milagros, ocurrida la mañana del 10 de agosto en León y condenó el hecho: "Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos la #FiscalíaGuanajuato trabaja para la localización y captura del agresor."

Sobre lo ocurrido, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue escribió a través de su cuenta de X: "No quedará impune el cobarde ataque donde Milagros perdió la vida en la ciudad de León. Hago un enérgico llamado a la @FGEGUANAJUATO para que se detenga al responsable y se le lleve ante la justicia, le pido a la sociedad que nos brinde cualquier información que ayude a su localización lo antes posible. Mi solidaridad y apoyo a su familia.

A través de redes sociales, los amigos y familiares de Milagros le han dedicado emotivos mensajes y exigen justicia tras su muerte mientras se despiden de ella, pues este viernes fue velada, luego de su repentina muerte a manos de un delincuente que la interceptó cuando se dirigía a su lugar de trabajo como todos los días.

Esta mañana fue velada Milagros Monserrat. | FOTO: Facebook

