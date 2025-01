Replican protesta en Toluca contra colonia “Cuarta Transformación” y lanzan escombros a Poder Legislativo

Con nomenclaturas y escombros de viviendas demolidas en mano, un grupo de habitantes del paraje de Fimesa 1,2 y 3 Tultitlán, replicaron en Toluca las protestas contra el nombre de la “Cuarta Transformación”, incluso, buscaron a la exalcaldesa y hoy diputada local, Elena García Martínez, y apedrearon la Cámara de Diputados.

La manifestación, con más de 100 personas, se llevó a cabo después de las 15:00 horas de este martes, luego de que en al menos dos camiones se trasladaron al centro de la capital mexiquense.

Los colonos reiteraron su rechazo al cambio de nomenclatura y nombre de la “Cuarta Transformación” en su paraje, que sucedió desde el pasado mes de diciembre, y pidieron la intervención del gobierno estatal.

La mayoría traían consigo las nomenclaturas de las calles con frases icónicas del primer gobierno federal de Morena; además de escombros de viviendas demolidas, entre ellas piedras y varillas.

Manifestantes agredieron la sede del Poder Legislativo

Los manifestantes se presentaron con la infraestructura urbana retirada. Foto: Gerardo García

La movilización subió de tono, luego de que los manifestantes se trasladaron a las afueras de las instalaciones del Congreso local, donde usaron como proyectiles los objetos que traían, para dañar la fachada.

Esta agresión ocurrió con la finalidad de exigir la presencia de la exalcaldesa y hoy diputada local, Elena García Martínez, quien aseguraron estaba al interior del Poder Legislativo.

Acusan supuestos actos de corrupción

Lanzaron proyectiles en contra del Poder Legislativo local. Foto: Gerardo García

En la concentración acusaron a la morenista de que durante sus dos administraciones municipales robó supuestamente 38 millones de pesos, además que por éste y otros hechos enfrenta 90 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Insistieron en señalar que por actos de corrupción cambió el nombre de calles y del paraje donde viven, pero que no lo van a permitir. Y lamentaron que la actual alcaldesa, Ana Castro, siga con la negativa y haya anunciado que seguirá la regularización de Fimesa 1,2 y 3.

Acusan que les costará dinero realizar trámites

Acusan que el cambio les generará afectaciones. Foto: Especial

Al respecto, habitantes advirtieron que esto les afectará y costará dinero para volver a sacar escrituras, actas de nacimiento, documentos escolares, contratos de luz, agua, internet, telefonía y cable, entre otros.

"No estamos de acuerdo y no lo estaremos, oiga dice la licenciada que es un grupito de cinco los que no estamos de acuerdo (LIGAR) son los trámites para todo, del agua, del internet, hasta el código postal nos cambiaron, o sea es un gasto innecesario que no es justo... nos va a costar dinero, pues no tengo ni idea de cuánto vaya a costar, no sé pero pues sí cuesta, las escrituras".

