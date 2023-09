Javier Sicilia: AMLO viene cargando con los crímenes de Calderón y Peña Nieto

El activista Javier Sicilia Zardain consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador viene cargando con todos los crímenes de violencia que han surgido desde el sexenio de Felipe Calderón y el de Peña Nieto, además aseguró que el siguiente presidente o presidenta seguirán cargando con esto.

“El asunto de las víctimas de violencia es un asunto de Estado y la responsabilidad ahora de los crímenes que traen sobre sus espaldas Calderón, Peña Nieto y todos los partidos de este país, las anda cargando él, los que vengan, Claudia o Xóchitl seguirán cargando con esto entonces”, sostuvo.

Sicilia Zardain: esta agenda no es morenista

En entrevista con los medios de comunicación durante el Diálogo por la Paz, aseguró que el gobierno tiene que tomar en cuenta la agenda que se está discutiendo, pues es prioridad de la nación, ya que las urnas no son garantías de democracia y menos en las condiciones en las que vive el país.

Sicilia Zardain subrayó que esta agenda no es morenista ni de opositores, tampoco tiene chairos ni fifis, “habemos una nación desgarrada y dolida que necesita dignidad, y la dignidad no se construye con la polarización ni con condiciones de procesos ideológicos, se construye con dignidad, paz y fraternidad, cosa que el presidente habla mucho, pero traiciona demasiado”, explicó.

Además, añadió que las fuerzas armadas son la violencia extrema y las responsables de muchas desapariciones forzadas que no han sido puestas en evidencia, pues es evidente que el Estado ha desaparecido gente y el ejército tiene muchas deudas en las desapariciones, “el ejército es la violencia extrema, actúa al mismo nivel que los criminales”.

La propuesta de Sicilia Zardain ante las problemáticas en México

El también escritor recalcó que la única posibilidad que tiene el país para mejorar es que la ciudadanía, las partes sanas de los partidos, los empresarios, así como los pueblos indígenas y los movimientos feministas se unan para obligar al estado a implementar justicia y paz.

Finalmente, hizo hincapié en que el gobierno no quiere aceptar su debilidad y no quiere aceptar que no puede con la violencia que se vive en el país, asimismo subrayó que se tiene un desprecio hacia las víctimas porque que hay coaliciones con el crimen organizado, “no es un asunto de Andrés Manuel nada más, es de todos los demás presidentes”.

srgc