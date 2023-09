Mano a mano con Américo Villarreal: los mayores retos en Tamaulipas son la seguridad y acabar con el rezago heredado

Uno de los principales retos de los primeros meses de la administración de Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas se ha centrado en acabar con los rezagos que dejó Francisco Javier Cabeza de Vaca en su gestión. El actual líder de la entidad asegura que su predecesor no realizó una correcta entrega del poder, debido a que aunque hubo encuentros con su equipo, la información que se dio no no fue verídica, ni entregada a tiempo.

Destacó que fue un trabajo de semanas a nivel administrativo el ver cómo se encontraban las instancias gubernamentales y económicas de la entidad.

"No empezamos de cero, empezamos de menos 10", dijo.

Aseguró que la política podría entenderse como medicina a gran escala. FOTO: El HeraldoMedia Group.

García Cabeza de Vaca dejó un gobierno desigual

El gobernador aseguró que su predecesor dejó una administración enemistada con el gobierno federal, por lo que fue necesario volver a establecer lazos con las dependencias. Lamentó que esta posición política afectara a la población de esta zona al punto de qeu se dejaron de lado diversos convenios y apoyos que debían ser un derecho de la ciudadanía.

Durante cuatro años, dijo, no se aplicaron diversos programas sociales y apoyos a los empresarios que se dirigían desde la federación, debido a las filias políticas.

El gobernador busca hacer frente a la migración. FOTO: Archivo

La prioridad en Tamaulipas es que la gente se sienta segura

En cuanto a la seguridad dijo que su administración ha puesto un foco especial al tema, se asiste diario a la Mesa de Seguridad para generar las estrategias que sirven para abonar a la tranquilidad de la gente.

El doctor Américo Villarreal indicó que Tamaulipas se encuentra entre los primeros 10 u 11 estados con los mejores resultados en cuanto al combate al crimen. Su compromiso, dijo, es que se logre tener un territorio en el que la gente pueda salir a las calles sin miedo.

Aseguró a los empresarios que en esta zona se tiene una organización sólida que protege a todos los sectores y da garantía a los derechos de la ciudadanía.

La seguridad es un pendiente en la administración del doctor Villarreal. FOTO: Cuartoscuro

Tamaulipas trabaja por sus migrantes y el campo

El político aseguró que ha tenido diversos encuentros con personal del Instituto Nacional de Migración, con el gobierno de Estados Unidos e inclusive con el embajador de EU en México, Ken Salazar. En estos encuentros, apuntó, ha tratado el tema del desplazamiento de los ciudadanos de varios países hacia la frontera norte de la República.

A la par y de manera local, explicó, su administración busca que se protejan los derechos humanos de estas personas que buscan obtener una mejor calidad de vida y escapar de la pobreza y la violencia al salir de sus hogares.

La frontera de Tamaulipas, principalmente en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros es la que tiene amplia colaboración con las autoridades de Estados Unidos a fin de que tengan la oportunidad de viajar a la nación liderada por Joe Biden por medio de la vía legal.

El líder local destacó que a la par se busca el crecimiento de la ganadería y el campo debido a las raíces agropecuarias de esta entidad y a las amplias desigualdades que viven estas regiones.