PRI: ¿quiénes renunciaron y qué es “Congruencia por México”, su nueva propuesta?

“Con tristeza, pero en un acto de congruencia”, este lunes, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga Delgado confirmaron su renuncia al legendario Partido Revolucionario Institucional (PRI) para fundar su propio movimiento: "Congruencia por México".

En conferencia de prensa, los cuatro senadores consolidaron sus inconformidades con la dirigencia de Alejandro Alito Moreno, a quien responsabilizaron de la crisis que actualmente atraviesa el partido tricolor: “Rompió con el PRI de Plutarco Elías Calles, de Lázaro Cárdenas y de López Mateos. Hoy de ese PRI no queda nada (...) Su dirigencia ha sido la peor de la historia”, sentenció Osorio Chong este 3 de julio.

Estas 4 bajas en el partido se suman a la ola de renuncias que recientemente golpeó al movimiento en Hidalgo, luego de reportarse un abandono masivo de legisladores estatales inconformes con Alito Moreno. Cabe mencionar que con estas cuatro salidas, la fracción parlamentaria del tricolor en la Cámara Alta se reduciría de 13 senadores a nueve, con lo que el tricolor sería desbancado por Movimiento Ciudadano, que cuenta con 12 integrantes.

A las 13:00 horas, Osorio Chong dio a conocer la noticia. Foto: Especial

¿Quiénes son los legisladores que renunciaron al PRI?

Miguel Ángel Osorio Chong nació en Pachuca, Hidalgo, tiene ascendencia china y es uno de los políticos más reconocidos de México por haber ostentado diversos cargos de importancia. Es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entre los puestos destacados, se encuentran Secretario de Gobernación de la República Mexicana, durante la administración de Enrique Peña Nieto como Presidente de México. Anteriormente también fue Gobernador de Hidalgo, donde también ocupó los cargos de Secretario de Gobierno, Secretario de Desarrollo Social y Secretario de Desarrollo Regional.

Foto: Cuartoscuro

Por su parte, Claudia Ruiz Massieu Salinas es una abogada y política mexicana, miembro del partido tricolor hasta su renuncia el 03 de julio de 2023. Nació el 10 de julio de 1972 en la Ciudad de México. Es hija de José Francisco Ruiz Massieu y Adriana Salinas de Gortari, hermana del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Había sido militante del tricolor desde 1992. Hasta el pasado viernes Ruiz Massieu informó que decidió no participar en la contienda de selección para la candidatura presidencial de 2024, pues señaló que el proceso del Frente Amplio por México podría violar la ley electoral.

Foto: Cuartoscuro

Eruviel Ávila fue gobernador del Estado de México de 2011 a 2017, presidente municipal de Ecatepec en dos ocasiones, en los períodos de 2003 a 2006 y de 2009 a 2011, y diputado en el Congreso del Estado de México. Este mediodía también renunció al tricolor.

En cuanto a Nuvia Mayorga Delgado, actualmente senadora del Congreso de la Unión por Hidalgo, es una política mexicana originaria de Tepatepec, ubicada en el municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo, ex miembro del Partido Revolucionario Institucional. Ha sido diputada federal, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y actualmente Senadora para el periodo de 2018 a 2024.

Foto: Cuartoscuro

¿Qué es "Congruencia por México", su nueva propuesta?

Durante la conferencia de prensa de este mediodía, acompañados de alrededor de 150 priistas que también abandonaron al partido tricolor, los 4 legisladores informaron que se constituirán en un movimiento político y social denominado “Congruencia por México”. Chong señaló que si no pueden cambiar al partido desde adentro, lo harán desde afuera con la ciudadanía; asimismo, aseguró que no se alejará de la política: “No se equivoquen, no nos retiramos ni nos hacemos a un lado”, advirtió.

Ante ello, anunciaron el surgimiento de un frente bautizado como “Congruencia con México”, el cual se planea que esté conformado por expriístas inconformes con el dirigente Alito Moreno Cárdenas. Hasta el momento, no han dado mayores detalles de este nuevo grupo.

