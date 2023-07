Éxodo en el PRI: cuatro senadores y decenas de liderazgos renuncian al partido, denuncian su destrucción

Con una dura crítica a la dirigencia nacional del PRI, los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila Villegas y Nuvia Mayorga, así como la exsenadora Diva Gastélum Bajo y decenas de dirigentes, renunciaron a su militancia priista y anunciaron la creación del Grupo Congruencia por México.

Arropado de decenas de líderes comunitarios hasta exgobernadores, el senador Osorio Chong, quien hasta hace unos meses era el coordinador del PRI en el Senado, criticó que con la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas provocó la destrucción del Revolucionario Institucional y la pérdida de 39 millones de personas gobernadas y pasó de 23 a solo dos estados gobernados.

Por décadas el PRI se abrió a todo, construyó instituciones. El PRI de nuestros abuelos, que sabían que votar por el PRI era votar por alcanzar sueños de nuestros hijos. Ahora Alejandro Moreno destruyó toda la institución y la hizo pedazo", indicó.

El también exgobernador de Hidalgo y exsecretario de Gobernación ahondó que Moreno Cárdenas llevó al PRI al precipicio y a la peor época de la historia.

"Anuncio nuestra renuncia al PRI y estamos conscientes del impacto que tendrá con este momento político", aseveró.

Anunciaron la creación del Grupo Congruencia por México. Foto: Especial

Osorio Chong detalló que construirán el Grupo Congruencia por México para fortalecer la democracia y pensar en los mexicanos

"No nos retiramos de la política ni nos hacemos a un lado", afirmó.

La exsenadora Diva Gastélum Bajo manifestó que el PRI está secuestrado por la arrogancia y narcisismo político de Alejandro Moreno Cárdenas.

"No es destrucción, es homicidio al partido. Está secuestrado ante la fascinante concentración absoluta del Poder partidario. En base en mis convicciones, renunció al PRI", expresó.

Al respecto, la senadora Nuvia Mayorga Delgado aseguró que no se puede ser institucional cuando no hay esa institución que formó Plutarco Elías Calles.

"El PRI es manejado por un grupúsculo", enfatizó.

Según las cifras, con Alejandro Moreno Cárdenas el PRI pasó gobernar a 44 millones a solo 5 millones de personas; paso de 23 estados gobernados a solo 2 estados; Más de 2 mil gobiernos municipales perdidos; en 3 estados no tiene ningún diputado local; en 5 estados solo tiene un diputado local; y pasó de 17 capitales gobernadas a solo tres.

Responde Moreira a Osorio, Massieu, Mayorga y Eruviel

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, sostuvo que quien no está con el Frente opositor está con Morena, en respuesta a la renuncia a las filas priistas de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Erubiel Ávila.

En entrevista posterior a la conferencia de prensa en la que dio a conocer la convocatoria con los requisitos, lineamientos y fechas para el proceso de selección de la persona que encabece el Frente Amplio por México, el líder priista fue cuestionado sobre la renuncia de los cuatro senadores priistas.

Al respecto, dijo que el fondo del asunto es con quién están, porque aseguró que quien no está con el Frente Amplio por México, está con el partido en el gobierno (Morena), por ello Moreira llamó a los senadores a recapacitar.

“Pondría sobre la mesa otra cosa, ¿se está en el Frente Opositor o no se está en el Frente Opositor? Eso es. No hay grupos independientes, no hay grupos plurales independientes, y lo digo con todo respeto, no los hay, o se está en un bando o se está en otro bando, y los que generan terceras opciones, pues realmente lo que están provocando pues es que se debilite uno u otro”, señaló Moreira momentos antes de que se oficializaran públicamente las renuncias.

El líder priista rechazó que la dirigencia del partido minimice la salida de priistas, sin embargo, refirió que de acuerdo a una encuesta, el PRI tiene el 20 por ciento de la preferencia electoral.

“Pero insisto, no se trata de si te sales de un partido u otro partido. Es ¿estás con el Frente Amplio Opositor o estás con el partido oficial? Si ellos no están con el frente, pues están con el partido”, señaló el también integrante del Comité Organizador del proceso para la selección del representante de la oposición de cara a las elecciones de 2024.

Con información de Elia Castillo.