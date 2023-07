PRI del Edomex ofrece a PAN y PRD retomar alianza en 2024

La dirigencia estatal del PRI ofreció retomar la alianza con PAN y PRD para las elecciones del 2024, a un mes de la celebrada el 4 de junio en la que perdió por primera vez la gubernatura; sus aliados hasta ahora no han emitido algún pronunciamiento, y en algunos casos evalúan la situación con su militancia.

En medio año, los árbitros electorales estatal y federal darán el banderazo oficial para renovar los 125 ayuntamientos y el Congreso local, aunque los actos preparatorios inician durante el semestre de este 2023.

La dirigencia del tricolor mexiquense, Eric Sevilla Montes de Oca, afirmó que existe la apertura de dar continuidad a la alianza “Va por el Estado de México”, que implica trabajos y todo un proceso, a seis meses de iniciar la justa electoral concurrente.

El PRI mostró disposición para reiniciar el proceso de coalición

FOTO: Gerardo García

“La mejor disposición de seguir platicando con la coalición para que retomemos los trabajos, y reiniciar todo el proceso”, indicó.

Sevilla Montes de Oca argumentó que el PRI como coaligado cumplió y han hecho su trabajo, por lo que reconoció a los priistas mexiquenses y es que recordó que no sólo mantuvieron la votación del 2021, sino que crecieron a 50 mil más.

Aseguró que una vez que el árbitro electoral lleve a cabo el cómputo estatal, llegarán al millón 800 mil sufragios.

No obstante, admitió que al PRI, PAN y PRD no les alcanzó, pero cómo ha pasado en el 2000 o 2018, deberán reencontrarse con los sectores poblaciones que no les dieron el voto de confianza.

“No sólo mantuvimos la votación de 2021, que nos permitió recuperar una cantidad importante en municipios, representación en el Congreso, la aumentamos en 50 mil votos más”, expresó.

De acuerdo a datos preliminares y oficiales, la alianza “Va por el Estado de México” obtuvo dos millones 755 mil 532 votos en la elección a gobernador del 4 de junio, aunque en el 2021 en alcaldías y diputaciones ascendió a dos millones 900 mil sufragios.

De los resultados se desprende que el PAN y PRD no cumplieron la meta de votos, pues el primero llegó a los 701 mil 573 votos y no a los 800 mil que ofreció, mientras que el segundo 183 mil 227 de los 300 mil que comprometió.

El secretario general del PRD mexiquense, Javier Rivera Escalona, aclaró que definirán su permanencia o no en la coalición, una vez que concluya la ruta de fortalecimiento de sus estructuras municipales hacia el 2024.

Y es que, indicó, que derivado de este trabajo, precedido de un diagnóstico, emitirán un resolutivo de si dan un paso a la izquierda y van solos. En las elecciones del 2021, el PRI, PAN y PRD ganaron 78 municipios y 37 diputaciones locales.

En la elección del 2024, estarán en juego mil 227 espacios en los ayuntamientos y 75 escaños del Poder Legislativo, 45 de Mayoría Relativa (MR) y 30 de Representación Proporcional (RP).