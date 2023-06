El sistema de salud en México será mejor que en Canadá o Dinamarca a fines de 2023, AMLO promete servicios universales

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que antes de que finalice el año estará en marcha el programa IMSS Bienestar para atender a la población que no tiene seguridad social.

Acompañado de los gobernadores de Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur que firmaron convenio para este programa, señaló que se trabaja para tener un sistema de salud mejor que el de Canadá y Dinamarca.

Dijo que el nuevo modelo del IMSS Bienestar es un sistema de salud pública de primer orden, de calidad, universal y gratuito ya que se cuenta con recursos porque se cortó de tajo la corrupción y ya no hay “trinquetes”.

Varios estados se han sumado a este sistema de infraestructura. FOTO: Archivo.

Habrán 70 servicios de salud en todos los niveles

“Estamos comprometidos antes de que finalice este año estará funcionando este nuevo sistema que incluye buenos centros de salud, buenos hospitales, equipados, abasto de medicamentos, médicos, especialistas y gratuidad, es único lo que estamos haciendo, se hablaba de que sería un sistema como el de Dinamarca o el de Canadá, y nuestros adversarios de inmediato, replicaron de que no era posible, y tiene razón, no será como el de Dinamarca, no como el de Canadá, ser el mejor el sistema de salud pública”, refirió.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que 70 servicios médicos de todos los niveles, especialistas, medicamentos e instalaciones.

“Para todos y en especial para los que no tienen Seguridad Social, que no tienen ISSSTE, Seguro, o no tienen seguros médicos privados es, es cerca de la mitad de la población de nuestro país, que va a poder como está llegando a atenderse al IMSS bienestar, ya no hay cajas registradoras y vamos avanzando, todo esto lo estamos logrando con la participación de los integrantes del sector salud”, dijo.

Se ha implementado este sistema en varias entidades. FOTO: Archivo.

“Desde luego con el apoyo de los gobernadores, los gobernadores y la clave está en que se cortó de tajo con la corrupción, que imperaba en todo el gobierno y de manera especial y lamentable en todo lo relacionado con la salud, todos los trinquetes que hacía la compra de medicamentos, de equipos, en la construcción de hospitales que dejaron inconclusos, inaugurado en hospitales en obra negra, nada más construyen la fachada para cortar el listón, todo esto que no debe olvidarse. Como ya se puso orden ahora podemos liberar muchos fondos como los que sean necesarios, no hay límite presupuestal para garantizar el derecho a la salud”, recalcó.

Firman 6 gobernadores la transferencia al IMSS-Bienestar

En la mañanera de este martes en Palacio Nacional, los gobernadores de Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sonora y Baja California Sur firmaron con el gobierno federal el convenio de transferencia de recursos al IMSS-Bienestar, lo que concreta el acuerdo para transferir a la federación la prestación de los servicios de salud a la población sin seguridad social.

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), informó que ya suman 18 estados en este esquema, y anunció que ya iniciaron pláticas con la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, para sumar a esta entidad, luego de que Morena quitara en las urnas al PRI la silla del gobierno estatal.

“Desde el 1 de abril del año pasado, el 2022, se firmó el primer acuerdo de federalización con el estado de Nayarit y desde entonces y hasta el día de hoy ya son 18 los estados que han firmado y que han iniciado el proceso desde el levantamiento hasta el día de hoy con esta firma de el convenio con el OPD IMSS-Bienestar”, expuso Zoé Robledo frente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el IMSS-Bienestar ya suman los estados de Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Campeche, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo, y recientemente la Ciudad de México.

“Además, ya estamos trabajando, se han realizado los levantamientos diagnósticos de campo y hay mesas de trabajo en los estados de Chiapas, Tabasco, Baja California, Aguascalientes, Durango, el estado de Puebla y hemos iniciado una conversación con la gobernadora electa del Estado de México, la maestra Delfina Gómez”, adelantó.

El convenio que firmaron hoy los gobernadores de Nayarit, Miguel Ángel Navarro; de Tlaxacala, Lorena Cuellar; de Colima, Indira Vizcaíno; de Sonora, Alfonso Durazo; de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro; y de Sinaloa, Rubén Rocha, se formaliza de la transferencia total de recursos, desde hospitales hasta personal.

“Hay que entender las dimensiones de lo que hoy está ocurriendo, se trata de la Transferencia de 71 hospitales, 16 unidades de especialidad, mil 06 centros de salud que se suman, además, a las contrataciones que ya se han hecho de mil 614 médicos especializas, y estoy hablando sólo de estos seis estados: mil 964 médicos generales, 4 mil 30 enfermeras y enfermeros, hemos masificado en estos estados a 2 mil 49 trabajadoras y trabajadores y ha ocurrido una inversión de mil 152 millones de pesos sólo en el área de conservación, rehabilitación y puesta en marcha de equipos y de infraestructura hospitalaria y de primer nivel.

“Se trata de 559 unidades de primer nivel ya intervenidas, 65 de los 71 hospitales que ya han tenido alguna intervención, y además una inversión histórica en estos seis estados de 2 mil 122 millones de pesos para la adquisición de 36 mil 161 equipos médicos que van desde un tomógrafo hasta un estuche de diagnóstico”, expuso.

En el Salón Tesorería, cada gobernador hizo una breve exposición para justificar el convenio. Alfonso Durazo, defendió la centralización de los servicios de salud pues dijo antes cada estado tomaba “su propio rumbo” en materia de salud pública sin coordinación, lo que impedía atender de atención a sus ciudadanos.

“Si a eso sumamos que por otro lado caminaban por su propio rumbo el IMSS y el ISSSTE imaginarán ustedes la complejidad en que se tornó este sistema de salud derivado de la descentralización.

“En el caso de Sonora, heredamos una infraestructura de salud francamente deplorable, no vengo a llorar en su hombro, pero es francamente una tragedia”, expuso Alfonso Durazo.

Un millón de personas participaron en el programa contra las drogas

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, informó que más de un millón participaron en la jornada de prevención de adicciones del 17 de junio.

En la conferencia de prensa matutina, destacó la participación de alumnos de secundaria y de nivel media superior, maestros y maestras, padres y madres de familia en la campaña adicciones “Si te drogas te dañas”.

Dijo que los gobernadores también participan en esta campaña.

Presentó un video de cómo se está trabajando en estas acciones preventivas en el aula.

“Planteamos que el día 17 de junio haríamos en las actividades que involucran a la comunidad, a los padres de familia, a las madres de familia para poder seguir planteando El daño que causan las drogas. Se los vamos a mostrar con este video, fue una campaña, una actividad que participó mucha gente, más de un millón”, afirmó.



La secretaria de Educación Pública expresó que “en todo el país, desde Baja California hasta Yucatán se realiza una jornada nacional de actividades para prevenir las adicciones este gobierno no va a tirar la toalla en el combate a las drogas”.

Además, se mostraron imágenes de las actividades culturales, informativas, deportivas, recreativas, que se realizaron este sábado.