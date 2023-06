"No debemos desearle mal a nadie": AMLO pide no agredir a Francisco Céspedes

El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a sus seguidores "no agredir" al cantante cubano Francisco Céspedes, quien le deseó la muerte tras un concierto el fin de semana.

“Yo lo que quiero decir es de que no debemos desearle mal a nadie y que yo no siento ningún agravio de su parte y les pido a todos de que se respete su punto de vista aunque sea extremo. Ya lo he dicho muchas veces, yo no soy partidario de la ley del Talión, entre otras cosas porque si es ojo por ojo y diente por diente nos quedaríamos tuertos y chimuelos todos, entonces no” señalo el titular del Ejecutivo en subconferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional.

El primer mandatario, reiteró que no quiere que se dañe a nadie por lo que insistió a sus simpatizantes, no tomar represalias en contra del cantante cubano.

El cantante dijo que AMLO debería morir. FOTO: Especial

"Hay gente que no me quiere": AMLO

“No quiero que se agreda a nadie, ustedes saben que así como hay gente que no me quiere, hay gente que me quiere mucho, entonces cuando me faltan al respeto, la gente se molesta”, señaló el titular del Ejecutivo al término de su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, además, pidió que reprodujeran la declaraciones.

“Un cantante, Céspedes, ayer o antier dio a conocer que no estaba de acuerdo conmigo y me deseó que me fuera mal”, señaló el primer mandatario.

En el video que se reprodujo en Palacio Nacional, se puede ver al cantautor hablar sobre el presidente mexicano y desearle la muerte.

Pidió no reproducir estas críticas. FOTO: Presidencia.

¿Qué dijo Francisco Céspedes?

"O sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera", dijo el cantautor en un video que se viralizó en redes sociales.

Luego de ello, los simpatizantes y seguidores de López Obrador arremetieron contra el artista cubano y rechazaron sus declaraciones, incluida la esposa del mandatario, Beatriz Gutiérrez-Müller.

“México te ha dado todo, no lo olvides, amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies", escribió a través de su cuenta de Twitter, Gutiérrez-Müller.

López Obrador pidió a la ciudadanía “entender que andan de mal humor los de la derecha, en México y en todo el mundo… La derecha anda corajuda, nosotros andamos felices. Feliz, feliz, feliz. Entonces, entender esa circunstancia”, sostuvo el primer mandatario.