Francisco Chíguil asegura que la percepción de inseguridad en la Gustavo A. Madero ha disminuido

El alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil informó que la percepción de inseguridad en su administración disminuyó, al pasar de 90 a 61 por ciento de acuerdo a la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo cual dijo se ha logrado gracias a la coordinación que tiene con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras fuerzas de seguridad federales como la Guardia Nacional.

Al comparecer en las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, así como de Administración Pública del Congreso de la Ciudad de México, el alcalde morenista destacó que el delito de robo de autos bajo considerablemente, y es que “teníamos hasta 16 autos robados por día, y hoy el promedio es dos”.

En esta misma situación, dijo, se encuentran las estadísticas de homicidio, aunque dijo que se han presentado en estos meses algunos, pero que tienen que ver con asunto de drogas, enfrentamiento de bandas en zonas como Martín Carrera, Chalma de Guadalupe, 25 de junio, entre otros.

Foto: Especial Comparecencia del alcalde de la alcaldía Gustavo A. Madero

Por ello, dijo que han acompañado a la Fiscalía General de Justicia capitalina para realizar cateos, y puntualizó que al momento van 109 y se ha logrado la detención de varios narcomenudistas.

“Vamos a seguir combatiendo el narcomenudeo, seguiremos con cateos. Colonias como Jorge negrete, el pueblo de San Juan de Aragón, San Felipe de Jesús, Vallejo… estamos de manera permanente vigilando. Estamos clausurando los giros negros, y salones de fiestas donde se vendía droga”, destacó.

Agregó que para combatir más aún la delincuencia ha firmado convenios con algunos municipios del Estado de México que colindan con la demarcación como son: Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, entre otros; “para hacer frente común contra la delincuencia independientemente del color partidista que gobierne”.

Requiere de inversión en seguridad

Refirió que aunado a esto ha impulsado la recuperación de espacios públicos y la colocación de mayor alumbrado en las calles.

Explicó que el problema de la inseguridad requiere de mucha coordinación y apoyo por parte del Congreso, que tengan recursos etiquetados en montos suficientes para poder realizar inversiones por parte de los gobiernos de la alcaldía. De esta manera. se debe dejar de depender en gran parte de las acciones que realiza el gobierno de la CDMX, que muchas veces coincide con lo que requieren.

"En varias ocasiones no hay coincidencias plenas y eso evita que las alcaldías tengamos mayores oportunidades de resolver problemas", dijo.

Chíguil ve disminucón en varios delitos

Al ser cuestionado por el legislador del PAN, Diego Orlando Garrido sobre una posible red de nepotismo en la demarcación, Chíguil

apuntó que esto “se está ventilando en tribunales, esperamos que se resuelva esto sin ningún problema, se pueden apellidar Rojas, pero no tienen que ver con mi familia, y podemos buscar a alguien que se apellida Chíguil , a la mejor encontramos a alguien, es un apellido no común”.

“Pero nosotros estamos en contra de la corrupción, en contra del nepotismo, de la discriminación y no tenemos tampoco negocios de ningún tipo”, resaltó.

Incluso, al ver una caja con cientos de demandas vecinales que le entregó el panista, el alcalde ironizó y dijo “pensé que me traía los expedientes del Cártel inmobiliario, de los edificios perdidos en la zona de Benito Juárez, pero son sus oficios”.

Asimismo, la diputada de Morena, Yuriri Ayala defendió a Chíguil y pidió a Garrido ser congruente, ya que su hermano (César Garrido) trabaja en la demarcación Miguel Hidalgo y “no solo es él, también otros de sus hermanos”.

En respuesta, Garrido le dijo que su esposo es funcionario activo de la Gustavo A Madero; “y también su cuñada”.

Obras que no violen el Desarrollo Urbano

En otro tema, Chíguil comentó que revisan las obras para que no se violen las normas de Desarrollo Urbano.

“Todas las (obras) que se están realizando y tienen permiso, respetamos las inversiones, no estamos en contra de la inversión privada… no vamos a permitir inversiones en materia inmobiliaria a cambio de algo, aquí no pedimos cuota por departamentos que se construyen, estamos siempre al pendiente de las denuncias que se dan en este sentido”, aseveró.

En este evento estuvo presente el exjefe delegacional de Gustavo A Madero y coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo; el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño; los diputados morenistas, Lourdes Paz y Alberto Martínez Urincho.

