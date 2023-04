VIDEO: a mordidas, una joven evitó ser secuestrada por un sujeto en la GAM

Las mujeres en México tienden a sentir inseguridad en diversos momentos y lugares, esto debido a las cifras de feminicidios en el país, los cuales son señales de la violencia de género que va desde las agresiones psicológicas hasta las físicas. En este contexto, a través de redes sociales surgió un video de los momentos posteriores que vivió una mujer tras un intento de secuestro en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de abril, en el video se puede ver a la joven notoriamente alterada por lo que acaba de vivir sobre la avenida 608 en San Juan de Aragón. La víctima se acercó a un poste de las cámaras de vigilancia del C5 y presionó el botón de auxilio en donde fue atendida oportunamente. En el breve clip se escucha cómo la joven recibe indicaciones por parte de las autoridades para agilizar la localización del sujeto que la intentó secuestrar y para liberarse de él, supuestamente lo mordió.

"Una persona de piel morena, trae cubrebocas color azul y chamarra negra" dijo la joven cuando se le pidió que describiera al sujeto, posteriormente le piden que señale hacia donde se fue y ella agrega que huyó hacia el deportivo Oceanía, además de que mencionó que su pantalón, gorra y tenis eran color negro. En los segundos posteriores se le ve arriba de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para brindarle protección.

Detienen al presunto secuestrador de la GAM

Luego de lo ocurrido, efectivos de la SSC detuvieron a Johan "N" de 22 años de edad quien fue identificado como el sujeto que intentó subir a la joven a un taxi a la fuerza, pero tras huir, continuó delinquiendo y fue así como al momento de su detención se le aseguró un reloj y un teléfono celular, de igual forma, se le aseguró un cuchillo de 30 centímetros de largo.

El sujeto fue detenido más tarde. | FOTO: Telediario

La detención fue posible debido a que la persona a la que intentó asaltar actuó rápido y dio aviso a las autoridades, quienes lo aprehendieron y trasladaron al Ministerio Público. Posteriormente se le dio aviso a la joven víctima y lo identificó como su presunto agresor, por lo que en las próximas horas se definirá su situación legal.

El heroico rescate de una joven que estaba siendo secuestrada por su exnovio sobre Insurgentes Norte

Este caso surge luego de que hace unos meses, en enero pasado se registrara un hecho atípico sobre la avenida Insurgentes Norte y Prolongación Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. Una joven de 19 años iba a bordo de una motocicleta color amarillo con negro, cuando otros motociclistas se percataron de que estaba forcejeando y discutiendo con el hombre que iba manejando, al notar esta delicada situación, decidieron intervenir al notar que la mujer podría estar peligro y se acercaron a auxiliarla.

La joven identificada como Valery logró bajar de la motocicleta, fue ahí cuando el hombre que iba con ella identificado como Israel "N", de 28 años de edad, intentó hacer que regresara con él, pero al ver la presencia de otros motociclistas desistió y escapó. La joven relató que iba saliendo de su casa y en el mercado se encontró a Israel "N", su expareja quien le quitó su bolso y sus identificaciones, luego le pidió que se subiera a la motocicleta con él, pero ella no quería.

Israel "N" intentó secuestrar a su expareja. | FOTO: Telediario

"Como no me quise subir a la moto, me subió a fuerzas, arrancó la moto y me dijo que si no iba a estar con él, que me iba a matar, yo me quise bajar, lo empecé a golpear" dijo Valery, quien mencionó que el sujeto le dijo que si no se quería morir, tenía que estar con él y que la llevaría lejos, entre las amenazas, Israel "N" le dijo que la asesinaría y la alejaría de su familia.

Cabe recordar que de acuerdo con lo referido por Telediario, no es la primera vez que el sujeto arremete así contra joven, pues ya existen denuncias en contra del sujeto por otros hechos violentos que la joven vivió con Israel "N". Asimismo, el intento de secuestro de la joven inició en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero y culminó en la alcaldía Cuauhtémoc, posteriormente, el sujeto ya es buscado a través de las cámaras del C5 para dar con su paradero.

