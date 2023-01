El heroico rescate de una joven que estaba siendo secuestrada por su exnovio sobre Insurgentes Norte

La mañana de este miércoles se registró un hecho atípico sobre la avenida Insurgentes Norte y Prolongación Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. Una joven de 19 años iba a bordo de una motocicleta color amarillo con negro, cuando otros motociclistas se percataron de que estaba forcejeando y discutiendo con el hombre que iba manejando, al notar esta delicada situación, decidieron intervenir al notar que la mujer podría estar peligro y se acercaron a auxiliarla.

La joven identificada como Valery logró bajar de la motocicleta, fue ahí cuando el hombre que iba con ella identificado como Israel "N", de 28 años de edad, intentó hacer que regresara con él, pero al ver la presencia de otros motociclistas decidió desistir y escapó. La joven relató que iba saliendo de su casa y en el mercado se encontró a Israel "N", su expareja quien le quitó su bolso y sus identificaciones, luego le pidió que se subiera a la motocicleta con él, pero ella no quería.

"Como no me quise subir a la moto, me subió a fuerzas, arrancó la moto y me dijo que si no iba a estar con él, que me iba a matar, yo me quise bajar, lo empecé a golpear" dijo Valery, quien mencionó que el sujeto le dijo que si no se quería morir, tenía que estar con él y que la llevaría lejos, entre las amenazas, Israel "N" le dijo que la asesinaría y la alejaría de su familia.

Cabe recordar que de acuerdo con lo referido por Telediario, no es la primera vez que el sujeto amedrenta así contra joven, pues ya existen denuncias en contra del sujeto por otros hechos violentos que la joven vivió con Israel "N". Asimismo, el intento de secuestro de la joven inició en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero y culminó en la alcaldía Cuauhtémoc, posteriormente, el sujeto ya es buscado a través de las cámaras del C5 para dar con su paradero.

Pese a lo ocurrido, la joven recibió una llamada de Israel "N", en donde nuevamente la amenazó con que tomaría represalias por lo que acababa de suceder, no obstante, Valery fue acompañada por su actual pareja y por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes fueron con ella a interponer la denuncia correspondiente. Estos hechos han causado una fuerte indignación debido a que es una evidencia más de que las mujeres corren riesgo constantemente, en la mayoría de los casos por hombres que son o fueron cercanos a ellas.

¿Cómo denunciar violencia de género en la Ciudad de México?

Recientemente, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum presentó la Línea de atención a emergencias para mujeres: SOS Mujeres *765, que tiene como objetivo que dichas denuncias reciban un seguimiento especializado por parte del Gobierno capitalino. Dicho apoyo se puede solicitar desde cualquier teléfono móvil o fijo y las mujeres que llamen a esta línea serán asistidas por alguna de las 166 operadoras especializadas en atención de emergencias con perspectiva de género las 24 horas del día, de lunes a domingo, incluidos días festivos.

Las llamadas recibidas serán canalizadas y se les dará seguimiento interinstitucional por medio de servicios de atención y protección a víctimas de violencia, en los que se contemplan el envío de patrullas, ambulancias, servicios de hospitalización, acompañamiento psicológico y lega, así como el trámite de medidas de protección.

