Mamá de una bebé y amante del baile: así era Perla Cristal, la joven de Tláhuac hallada muerta en Guanajuato

Desde el pasado 9 de abril, familiares y amigos de Perla Cristal Gaviña Ordaz, reportaron su desaparición ante las autoridades correspondientes dentro de la demarcación de la alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México; sin embargo, este jueves 20 de abril se reportó su localización sin vida en una carretera de León, Guanajuato.

La joven de 19 años de edad le habría comentado a su mamá primero que iría a cenar, sin embargo, ya no regresó; fue entonces cuando su familia decidió levantar la ficha de desaparición en la alcaldía Tláhuac, sin embargo, se dieron cuenta que la joven en realidad se había extraviado en León, Guanajuato.

De acuerdo con los datos proporcionados por su mejor amiga, Alison, se señaló que iban de viaje juntas acompañadas por dos sujetos; durante el camino, el automóvil se descompuso por lo que optaron por quedarse a dormir dentro de éste; más tarde, Alison despertó y Perla ya no estaba ahí.

“Hola, he estado pendiente todo el día sobre las amenazas, fotos, videos, etc... que hay contra mi persona y les voy a aclarar cada punto, y si no lo hice antes fue porque no tengo la autorización de la fiscalía, pero ya ahorita tengo el permiso de hablar y decir algo público”, declaró la compañera de viaje de Perla.