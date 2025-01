San Luis vs Necaxa y Mazatlán vs Toluca: a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos de hoy | Jornada 3 Clausura 2025

Este viernes 24 de enero inician las actividades de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX con la disputa de tres partidos. Aquí te presentamos a qué hora y dónde ver en vivo los encuentros Atlético San Luis vs Necaxa, Mazatlán vs Toluca y Xolos vs Querétaro.

San Luis vs Necaxa y Mazatlán vs Toluca: a qué hora y dónde ver en vivo los partidos

Este día, viernes 24 de enero, comienza la Jornada 3 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX. En punto de las 19:00 horas el Atlético San Luis recibirá en el Estadio Alfonso Lastras a los Rayos del Necaxa. Las acciones las podrás seguir completamente en vivo por ESPN y Disney+.

A las 21:00 horas, en el Estadio El Encanto, los Cañoneros de Mazatlán enfrentarán a los Diablos del Toluca dirigidos por Antonio "Turco" Mohamed. El partido correspondiente a la Jornada 3 lo podrás seguir en vivo por la señal de Canal 7 de TV Azteca,

A esa misma hora, pero en Estadio Caliente, los Xolos de Tijuana de Juan Carlos Osorio enfrentarán a los Gallos de Querétaro. El partido de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2025 lo podrás seguir en exclusiva por la señal de Caliente Televisión.

Así va la Tabla General del Clausura 2025 de la Liga MX

Con dos partidos disputados, la Tabla General del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX es liderada por los Tigres de la UANL con 6 puntos. En zona de Liguilla directa también están Toluca, América, Juárez, León y Pachuca.

En la zona de Play-in se ubican los Pumas de la UNAM, Necaxa, Chivas de Guadalajara y Querétaro.

Fuera lugares de la siguiente ronda están:

Atlético San Luis

Monterrey

Atlas

Mazatlán

Puebla

Cruz Azul

Tijuana

Santos

