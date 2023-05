Marcelo Ebrard destaca que elección en Morena será un proceso abierto: "Una encuesta en donde el pueblo va a decidir"

Ante el proceso de sucesión para 2024, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que algunas corcholatas no han entendido el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que “se hacen bolas”.

Dijo que López Obrador expresó que será mediante una encuesta que este año el pueblo decida quién encabece los comités de defensa de la 4T.

En entrevista tras la inauguración de la Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Salamanca, Guanajuato, aseveró que ahora viene una etapa en el proceso interno de su partido.

Ahora, todos tenemos que entender el mensaje, ahí ya viene más difícil porque hay unos que no vienen con instructivo y se hacen bolas. Entonces, lo que dice el presidente ¿qué es? Resumiendo. Va a ser un proceso abierto, una encuesta en donde el pueblo va a decir qué es lo que quiere y ya. Es una pregunta muy sencilla: ¿tú quién quieres que sea quien coordine los comités de defensa de la Cuarta Transformación? Este año lo van a preguntar”, manifestó.

Señaló que no se vale la guerra sucia en redes, por lo que destacó que la dirigencia de Morena anunció una reunión a principios de junio para cuidar el prestigio del movimiento.

Afirma que AMLO no intervendrá Créditos: Especial

“Ya nos corresponde a nosotros, y especialmente al partido, pues reunirnos y decir ´oigan, no se vale esto´. Tampoco se vale la guerra sucia en las redes y la están haciendo; y todas esas cosas que no se valen, pues simplemente que se mencionen. No es un ánimo de estar en litigios y estarse quejando, sino proteger el prestigio de Morena. El valor superior a proteger es la integridad y la moral o la calidad ética de nuestro movimiento”, expuso.

El secretario de Relaciones Exteriores presumió que lleva 23 años de compañero de López Obrador, quien dijo que no intervendrá en la sucesión.

“Yo llevo 23 años trabajando con él, o siendo compañeros porque a veces él no tenía trabajo y yo tampoco, entonces, o andábamos perseguidos ¿no? Por eso un día me dijo ´tú eres mi carnal´, y yo le dije ´yo soy tu hermano, tú me hablas cuando tú me necesites´. No es una relación política es una relación más allá de eso. Nunca me ha mentido, entonces yo sí le creo porque pues qué necesidad tendría de decir eso”, argumentó.

Ante el apoyo de algunos gobernadores a las corcholatas, Ebrard los llamó a que hagan caso a lo que está diciendo el presidente.

“¿Qué nos está diciendo? Pues no se metan ustedes a querer inclinar la balanza. Ya hay por ahí excepciones, pero ya lo dije yo el otro día, de decir pues parece que son coordinadores de campaña. Ahora está bien, si tú quieres coordinar la campaña de alguien, va, pero no puedes ser el gobernador; el gobernador representa a todos ¿no? Eso nada más, está en la ley, está en la Constitución”, señaló.

