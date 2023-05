Marcelo Ebrard pide mesura a gobernadores que apoyan a "corcholatas": “Si quieres coordinar una campaña, pide licencia”

Luego de que algunos gobernadores han mostrado su apoyo a algunas de las “corcholatas”, el canciller Marcelo Ebrard llamó a los mandatarios estatales a respetar la investidura y actuar con prudencia, porque “no se vale que quieran las dos cachuchas ¿no?”.

Afirmó que con esas actitudes se contraponen a lo que marca la ley e incluso a lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. “O sea, no te puedes convertir en el promotor o coordinador de la campaña o precampaña de una o de uno de los que estamos participando, eso es lo que no debe ser, ese es el límite”, dijo.

“¿Cómo no puedes ser coordinador o coordinadora de una campaña? Si quieres ser… coordinar, si tú quieres coordinar una campaña, pues pídete una licencia, está bien, pero pues hay que irse. Martha Delgado me dijo: ‘yo quiero coordinar tu campaña’, -‘no se puede aquí’-, ‘me voy’ -‘perfecto’-. Eso se vale, lo que no se vale es que quieran las dos cachuchas ¿no?”, enfatizó.

En entrevista tras recibir el Doctorado Honoris Causa otorgado por el INAP, aseguró que las y los gobernadores de los estados que ha visitado “se han comportado”. El secretario de Relaciones Exteriores aclaró que los mandatarios estatales no forman parte del proceso interno de un partido en el ejercicio de tu cargo.

Afirmó que con esas actitudes se contraponen a lo que marca la ley e incluso a lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador

“O no inclinas la balanza, o pretendes hacerlo en favor de una o de uno o de otro. Por ejemplo en Puebla, nos fue muy bien y se dio el mismo trato a mi persona como a otros a otras contendientes o suspirantes. Lo mismo va a pasar ahora que voy a Sonora, voy el día 18 al foro de la FAO que tiene como sede Hermosillo. Entonces ahí, igualmente hemos visto esa disposición”, refirió.

Ebrard indicó que en el caso de Oaxaca, en donde el gobernador Salomón Jara se reunió con Claudia Sheinbaum, “no coincidimos, y para mí lo importante fue convivir con muy diferentes poblaciones y familiares en diferentes puntos del estado”.

Enfatizó que los eventos a los que asiste son con la gente que simpatiza con su propuesta. “No estoy pidiéndoles a los gobernadores más que el respeto a eso, nada más”, indicó.

A su vez, el canciller dijo que aún no habla con Armando Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila.

Sigue leyendo:

Marcelo Ebrard inaugura Oficina de Enlace Municipal para atender a más oaxaqueños

Marcelo Ebrard: "México recibirá a mil migrantes deportados por día"

Ebrard descarta que el fin del Título 42 desate una crisis, México solo aceptará mil migrantes diarios