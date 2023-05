Marcelo Ebrard: "México recibirá a mil migrantes deportados por día"

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard aseguró que México no aceptará a más de mil migrantes expulsados de los Estados Unidos, ante el levantamiento del Título 42.

En entrevista con medios de comunicación al término del Foro Acelerador de Sinergias entre Startups, Sector Tec y Gobierno (FASSST SUMMIT), el canciller Marcelo Ebrard aseguró que a México no han llegado más de mil migrantes devueltos a la frontera por el gobierno de Estados Unidos en un día.

"Los (migrantes) que están en México, pues están en México, les ofrecemos trabajo, refugio. Me preguntaron (en la mañanera) también que ¿cuántos van a regresar? No han regresado. El punto más alto fueron 942 al día, México no aceptaría más de mil; y pues estamos buscando que tengan trabajo, que se integren a la economía del país, nosotros les ofrecemos refugio, es la política de México. Nosotros no los deportaríamos", afirmó.

"El año pasado el punto más alto que llegamos fueron 16 mil" Crédito: Especial

Nunca hemos llegado a ese número

Marcelo Ebrard señaló que no se ha registrado la llegada de 30 mil migrantes expulsados de los Estados Unidos a la fronteras mexicana en un mes.

"Así ha sido desde el año 2020 y nunca hemos llegado a ese número, por lo regular, ese es el máximo; el año pasado el punto más alto que llegamos fueron 16 mil", explicó el secretario.

Adelantó que el próximo viernes 19 de mayo viajará a Denver a recibir una pieza de la cultura Olmeca que fue sustraída de manera ilegal de México en la década de 1960.

"Dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia era una de las top priorities, las prioridades del Instituto recuperar esta pieza por su valor histórico, (...) me pidió el presidente que fuera a recibirla, hay que firmar una serie de papeles, en fin; va a ir un avión de la Fuerza Aérea Mexicana porque esta pieza pesa más de tonelada y media, casi dos toneladas, ya embalada, y es una pieza muy delicada, entonces no la puedes manejar como carga comercial", detalló.

