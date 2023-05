Marcelo Ebrard promueve con diputados y senadores la participación de niñas y mujeres en la ciencia en México

Al firmar un Convenio de Colaboración para promover la participación de niñas, jóvenes y mujeres en la Ciencia, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, anunció que la UNAM lanzará al espacio el primer robot mexicano

Acompañado de legisladores y la astronauta Katya Echazarreta, explicó que existe coincidencia con los comisiones de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores y Diputados y la cancillería para apoyar la difusión, la promoción, y la incorporación de niñas y mujeres a todas las actividades científicas, no solo del espacio.

Al destacar que participan legisladores de varios partidos, destacó que como parte de este convenio se apoyará, entre otras acciones, un programa de campamentos para promover entre niñas y niños que quieran participar y entrenarse como astronauta en México.

Buscará incentivar la participación de las mexicanas en actividades científicas Créditos: Especial

El canciller explicó que México planteó y propuso la creación de una Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio en 2019 en la que participan 20 países y que está por iniciar operaciones, además de que participa en el Proyecto Artemisa.

“México va a enviar, de hecho, ya el lanzamiento está programado, el primer robot mexicano, hecho en la Universidad Nacional Autónoma de México que va a la luna, es un nano robot”, destacó.

La astronauta Katya Echazarreta afirmó que ya estando trabajando para legislar en la materia ya que en México existe potencial para incursionar en la industria aeroespacial y otras industrias relacionadas con la ciencia.

“Hay que estar donde se decide, no hay desarrollo sin nosotras Créditos Especial

“Es el momento, vamos a seguir trabajando, vamos a lograrlo, yo lo sé, yo no les voy a mentir, es un trabajo muy difícil, a veces si me hace llorar, pero vamos a seguir, vamos a continuar yo no me voy a detenerte hasta que finalmente, en este país podamos tener ese primer lanzamiento con cohete mexicano, tecnología mexicana, astronautas seleccionados aquí, entrenados aquí, para una misión especial de México. El futuro de México ha llegado”, recalcó.

La senadora Martha Lucía Micher destacó el trabajo de Katya Echazarreta ya que no solo rompe el techo de cristal, “rompes los pisos resbalosos y la escaleras rotas que nos ponen a las mujeres”

“Hay que estar donde se decide, no hay desarrollo sin nosotras, no hay crecimiento económico, no habrá avance en la ciencia y la tecnología si no estamos ahí en ese desarrollo, no queremos más regazos, ya tenemos muchos”, afirmó.

Participaron Salvador Landeros, director general de la Agencia Especial Mexicana; Alejandra Lagunes, secretaria de la Mesa Directiva del Senado; Karla Ayala, presidenta de la Comisión de la Juventud de la Cámra de Diputados; Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado; Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnologia del Senado; y el diputado Javier López,

Además de embajadores de Canadá, Belice y Cuba, entre otros.

