Hombre ignorante y diminuto: fuerte respuesta de Marcelo Ebrard al senador estadounidense John Kennedy

El canciller Marcelo Ebrard calificó de persona non grata en México, racista, ignorante y diminuto al senador John Kennedy por señalar que nuestro país “estaría comiendo comida para gatos” y “viviendo en una tienda de acampar” sin el apoyo de Estados Unidos, y destacó que México es muy importante para Estados Unidos porque es su principal socio comercial.

En entrevista al término de la firma de Convenio de Colaboración para promover la participación de niñas, jóvenes y mujeres en la Ciencia, el canciller se refirió a las declaraciones del senador estadounidense.

“Yo lo que le diría es que es una persona non grata en México, nosotros no nos rebajamos a ese nivel, nosotros respetamos a los Estados Unidos, somos los países aliados”, expresó.

Afirmó que es un “señor ignorante, racista, le debería dar vergüenza ser senador, y por supuesto que vamos a defender a nuestro país en todos los foros, incluso en el Senado de Estados Unidos. Sé que es una posición minoritaria, electorera y es el tipo de personas que está buscando notoriedad, atención pública ofendiendo a México”.

Por ello, le dijo al senador Kennedy que antes de la fundación de Estados Unidos en México florecieron civilizaciones como la maya.

“No tendrá éxito con ese tipo de cosas porque Estados Unidos necesita a México, de hecho México es el principal exportador de Estados Unidos, es el país más leal, el mejor aliado que tienen. Es un hombre ignorante y diminuto, es lo que yo digo”, expresó.

Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América de Norte de la cancillería escribió en su cuenta de Twitter: “México es un país grande, digno y soberano, @SenJohnKennedy. No somos traspatio de nadie. Rechazaremos cualquier acción de intervencionismo y exigimos con firmeza el respeto que merecemos como el socio económico y aliado más importante de Estados Unidos”.

Aseguró que México es el principal exportador de EU. Foto: Especial

Descarta aumento del flujo migratorio

Ante el término del Título 42 en Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que México no prevé un aumento en el flujo de migrantes. Dijo que aunque se han manejado diversas cifras, no se debe especular.

“No especulamos, no te doy cifras porque a lo mejor pueden ser confusas, no esperamos un movimiento de tal tamaño ¿no? De tantos miles, no lo veo, ni siquiera es factible legalmente”, expresó.

En entrevista al término de la firma de Convenio de Colaboración para promover la participación de niñas, jóvenes y mujeres en la Ciencia, dijo que Estados Unidos el máximo número de retornados registrado con el Título 42, “no llegó ni siquiera a 18 mil al mes”.

“Ese fue el número más alto, hubo meses con 15, 15 personas”, enfatizó.

El canciller afirmó que también hay promotores que difundieron la información de que si llegaban los migrantes a la Unión Americana hasta el día de hoy ya nadie “los va a poder mover, esa es la idea”.

“Pero están equivocados porque el gobierno de los Estados Unidos ha dado a conocer una serie de medidas que le corresponden a Estados Unidos, no a México, verdad, que es por ejemplo, que van a hacer un ban sobre si tú no pides asilo en uno de los países en el camino entonces no te van a otorgar asilo en Estados Unidos… hay una serie de medidas. Entonces, no es cierto que se van a quedar”, recalcó.

Explicó que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, aplicará medidas correspondientes en la materia.

“Y a nosotros nos corresponde —por instrucciones del señor presidente— pues estar en comunicación con las autoridades de los Estados Unidos, estar informando lo que ocurra pues hoy, mañana, pasado mañana”, señaló.

