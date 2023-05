Ebrard descarta que el fin del Título 42 desate una crisis, México solo aceptará mil migrantes diarios

Ante la eliminación de la política migratoria estadounidense Título 42, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó al gobierno de Joe Biden que México no admitirá más de mil migrantes deportados por día por considerarlo inaceptable y también por falta de capacidad para atenderlos, aseguró este viernes el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

En la mañanera en Palacio Nacional, explicó que durante el tiempo que estuvo vigente el Título 42 México aceptó recibir hasta mil migrantes diariamente, pero la cifra más alta en un mes fue de 16 mil migrantes.

El secretario dijo que no se cambiarán los acuerdos. FOTO: Presidencia.

¿Cuántos migrantes recibirá México con el Título 8?

“Mexico les ha hecho saber que en ningún caso vamos a recibir más de mil personas al día, no podríamos, no tenemos la capacidad ni lo aceptaríamos y eso estaba vigente no ahora, desde el Título 42. Ellos lo saben, no vamos a aceptar nosotros más de ese número porque no podríamos”, declaró.

El pasado jueves fue eliminado el Título 42, una política de salud pública frente a la pandemia de Covid-19 que permitía expulsar de ese país a los migrantes indocumentados, pero en su lugar entró el Título 8 que, de acuerdo al Departamento de Estado, trae consigo medido más severas.

Dijo que se rechazará cualquier medido que evite la migración ordenada. FOTO: Cuartoscuro

¿Cuál fue el saldo ayer en la frontera?

Destacó que ayer, en el primer día sin el Título 42, fueron retornados a México 909 migrantes: 909 de Venezuela, 17 de Cuba, 15 de Guatemala y uno de Haití.

El responsable de la política exterior de México aseguró México seguirá rechazando cualquier medida de expulsión migratoria y por el contrario propone que haya una vía ordenada y regular. Por ello, señaló que México no coincide con el Título 42 ni con el 8 ni con el programa de Tercer País Seguro.

“Nuestra país es en el sentido contrario, pero respetamos su ámbito jurisdiccional, pues eso le corresponde a Estados Unidos”, expresó.

