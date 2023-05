¿Es Marcelo el hijo desobediente de la 4T?

Decidió Marcelo Ebrard convertirse en el hijo desobediente de la 4T, pasando incluso por encima del zacatecano Ricardo Monreal, y ahora es quien mayores presiones ejerce sobre Morena para que defina las reglas de la elección del candidato o candidata presidencial.

Tomó muy en serio la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que actuó en consecuencia y exige que se conozcan a la brevedad las reglas del proceso interno. Mientras eso no ocurra, su decisión es mantener a raya a la cúpula de su partido. Está determinado a no negociar nada. No responde las llamadas, actitud que ha sido interpretada, desde Palacio Nacional y Morena, como un berrinche político.

No sienten agravios ni displicencia, porque saben que el canciller piensa que los dados están cargados en favor de Claudia Sheinbaum. Lo cierto, sin embargo, es que desde la cúpula del partido guinda, que encabeza Mario Delgado, tienen claro que el proceso interno debe ser organizado con equidad y piso parejo. Es algo de lo que no tiene certeza Ebrard y por eso ejerce una presión inusitada sobre los dirigentes de Morena. Él y las demás corcholatas no ven condiciones en este momento para construir una candidatura de unidad.

De hecho, desde el equipo de Marcelo Ebrard me dicen que él no está en la ruta de construir una candidatura de unidad con las demás corcholatas presidenciales.

Busca un acuerdo entre el partido y los demás suspirantes para que exista un proceso con reglas claras y piso parejo. Y entre más pronto, mejor. Todo se definirá después de la elección del 5 de junio en el Estado de México y Coahuila.

Aunque más allá de las elecciones del Edomex y aquel estado norteño, lo que busca AMLO es que llegue como candidato o candidata un personaje afín a la 4T.

Si bien es cierto que AMLO dijo estar dispuesto a que el próximo gobierno se corra hacia el centro, no necesariamente significa que eso deba ser. Lo que hizo el Presidente, me dicen desde Palacio Nacional, es darle su lugar a Marcelo Ebrard. Pero de ahí a que sea el elegido todavía hay mucha distancia, sobre todo cuando el mismo canciller ha reconocido que las condiciones actuales no le favorecen. Sabe que tiene una importante influencia sobre la clase media, pero no le garantiza la nominación, por lo que un día sí y el otro también exige que se publiquen las reglas del juego. Le asiste la razón. Lo que no hay en este momento es un partido dispuesto ceder a sus caprichos. Las reglas de la contienda se darán a conocer el 5 de junio, un día después de las elecciones en el Edomex y Coahuila. Y en los primeros días de noviembre se conocerá el nombre del candidato o la candidata presidencial.

Piensa Marcelo que los dados están cargados, y es muy probable que así sea, pero desde Morena están dispuestos a abrir el proceso para que piensen que no hubo dados cargados. Bajo esa premisa, Marcelo, Adán Augusto y Ricardo Monreal, podrán competir en igualdad de circunstancias, más allá de los gritos y sombrerazos que surjan de uno y otros.

***

Como presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo tendrá un papel fundamental en la elección, validación y negociación de la candidatura presidencial de su partido. Además de Mario Delgado y el mismísimo Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Sonora se convertirá en protagonista de la historia que está por escribirse en el partido guinda, rumbo a la elección de 2024.

***

No se sabe aún cuáles fueron las razones, pero María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se retiró de la contienda por la gubernatura de Puebla, dejando que el senador Alejandro Armenta e Ignacio Mier se disputen cuerpo a cuerpo la nominación.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “He tenido la suerte de tener la cercanía de muchos, pero la amistad de muy pocos”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

PAL