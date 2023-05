Marcelo Ebrard descarta "dedazo" en encuesta presidencial de Morena

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que será mediante una encuesta que se determine quién encabezará los comités de defensa de la 4T porque ya no hay dedazo. En Tuxtepec, Oaxaca, este domingo inauguró una Oficina de Enlace de la Cancillería.

“Todos los que estamos cerca de él (presidente) tenemos la obligación de apoyar y ayudar para que a ustedes les vaya bien por eso venimos a poner esta oficina el día de hoy acá, empiezan a funcionar en poco menos de una semana. Y sobre todo, para los años por venir, habrá una encuesta porque dijo el presidente López Obrador, el pueblo es el que tiene que elegir a quién sigue, quién es el que sigue, no al dedazo, no al dedazo, el pueblo, el pueblo es el que debe decidir”, expresó.

Después los asistentes corearon “Marcelo es el que sigue, Marcelo es el que sigue”. El canciller enfatizó que está muy orgulloso de ser parte del equipo de López Obrador porque lleva 23 años trabajando con él.

Oaxaca apoya al aspirante de la SRE

“Nunca ha habido una diferencia entre él y yo porque cumplimos lo que decimos, fui su sucesor y ahora me hizo el honor de invitarme a su gabinete, ahora soy el Canciller, le tengo que andar contestando a gentes como el senador que el otro día nos insultó, el señor Kennedy que le dije que en México es persona no grata, primera vez que le decimos a un senador que no es persona grata en México, que es un ignorante y una mentiroso, se lo acabo de decir”, afirmó.

Después, presumió la cercanía que tiene con el tabasqueño, momento en el cual reveló un momento personal que mantuvo con el López Obrador.

“Hace ya muchos años, me dijo, te has ganado algo que no se lo digo a casi nadie, y no me olvido y me acuerdo porque fue algo muy emotivo y me dijo: ´no voy a olvidar nunca lo que has hecho conmigo, tú eres mi carnal´ y hoy me dice: ´tú eres mi hermano y pues tú también Andrés eres mi hermano´”, expresó.

Reveló la cercanía que mantiene con López Obrador

En entrevista, se le cuestionó de la actitud del gobernador Salomón Jara —quien este sábado acompañó a Claudia Sheinbaum—. Ebrard respondió que el mandatario estatal “anda ocupado en otras cosas, tiene también cosas que hacer”.

Relaciones Exteriores acerca servicios a los pobladores

Dijo que tras un recorrido de 7 horas desde la capital, llegó a Tuxtepec para inaugurar una Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El canciller inauguró una Oficina de Enlace de la SRE

Indicó que la instrucción presidencial fue acercar los servicios a la población, además recordó que con lo recaudado por la venta del avión presidencial se construirá un hospital.

El canciller expuso que este lunes, cuando participe en la reunión del gabinete de seguridad en Palacio Nacional, le llevará al presidente el recado de que visite Tuxtepec. “Yo le paso el recado de que lo invitan para acá”, expresó.

“Presidente, presidente”, corearon los asistentes mientras Ebrard dijo que los programas que puso en marcha López Obrador se deben mantener.

