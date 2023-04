Mike Vigil: "Los Chapitos no son el corazón del Cártel de Sinaloa para combatir el tráfico de fentanilo"

La Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), advirtió que perseguirá la corrupción gubernamental en México por su estrategia para combatir al tráfico de fentanilo. Ante esto el exjefe de Operaciones Internacionales institución estadounidense, Mike Vigil señaló que el pasado jueves, la administradora Anne Milgram estaba testificando antes de un comité de asignación del congreso y le cuestionaron si sabía de algún funcionario mexicano que estuviera ayudando a los cárteles.

"En lugar de afirmar o negar, Milgram señaló que iban a perseguir la comisión en México y otros países del mundo", dijo.

La DEA colabora con México para frenar el tráfico de armas Foto: Especial

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el agente de la DEA pidió tener cuidado con lo que se dice, especialmente de Estados Unidos con México, en el que las relaciones bilaterales en la lucha contra el narcotráfico están fracturadas. En este sentido, Vigil reconoció que Milgram nunca ha trabajado al exterior y no tiene experiencia en el narco y solo ha estado dentro de la agencia antidrogas alrededor de dos años.

Explicó que esas declaraciones que hizo, rompen aún más los vínculos y esto no se puede permitir, ya que si no hay colaboración, entonces dañará a ambos países.

Recompensa por "Los Chapitos"

Respecto a que se está ofreciendo 10 millones de dólares a quien dé información valiosa para capturar a "Los Chapitos", hijos de Joaquín Guzmán Loera, quienes señala el gobierno de Estados Unidos que son los responsables del tráfico de fentanilo, Vigil señaló que no solo es el Cártel de Sinaloa y los hijos de "El Chapo", sino también el Cartel de Jalisco Nueva Generación, entre otras organizaciones del crimen organizado.

"Los Chapitos no son el corazón del Cártel de Sinaloa, aunque hayan capturado a Ovidio Guzmán", precisó.

Hay un detenido de "Los Chapitos" en México Foto: Especial

Al respecto, Vigil comentó que aunque capturen a los tres hermanos, no tendrá ningún impacto en Cártel de Sinaloa, tal como pasó con "El Chapo" cuando fue aprehendido. Además, el exagente pidió presionar a China para que no mande precursores a los cárteles México y trabajar con autoridades como la Marina para que no entre el fentanilo vía, al igual que se tiene que mejorar la infraestructura de los puertos terrestres en Estados Unidos para incorporar más tecnología y así detectar cargamento de fentanilo.

A través de la señal de El Heraldo Media Group, Vigil pidió también que se frene el tráfico de armas que entre a México desde Estados Unidos.

